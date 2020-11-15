У спорткомплекс "5 елемент", який пов’язують з п’ятим президентом Петром Порошенком, прийшли поліцейські. Через те, що заклад працював під час карантину вихідного дня, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження. У клубі пояснюють дії поліції "політичним замовленням".

Позиція поліції

Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс "5 елемент", який, попри обмеження Кабміну, працював у суботу, 14 листопада. Про це повідомляють у Поліції Києва.

Читайте також У Києві два ресторани закрили через порушення карантину: які саме – відео

Поліцейські попросили припинити роботу закладу. Однак адміністрація відмовилася. У результаті правоохоронці склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження.

Реакція спортклубу "5 елемент"

Генеральна директорка спортклубу, який пов’язують з Петром Порошенком, Наталя Щербина впевнена, що поліція виконує "політичне замовлення". Проте хто замовив це, вона не уточнила.

Як працює спорткомплекс у перший день карантину вихідного дня: відео

Довідка. У Києві другий день поспіль реєструють понад 1 000 випадків зараження коронавірусом на добу. Загалом від початку епідемії у столиці померли 950 людей.

Карантин вихідного дня: що треба знати