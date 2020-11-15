У клуб Порошенка прийшла поліція: адміністрація вважає це "політичним замовленням" – відео
У спорткомплекс "5 елемент", який пов’язують з п’ятим президентом Петром Порошенком, прийшли поліцейські. Через те, що заклад працював під час карантину вихідного дня, поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження. У клубі пояснюють дії поліції "політичним замовленням".
Позиція поліції
Під час комплексних перевірок правоохоронці прибули у спорткомплекс "5 елемент", який, попри обмеження Кабміну, працював у суботу, 14 листопада. Про це повідомляють у Поліції Києва.
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Поліцейські попросили припинити роботу закладу. Однак адміністрація відмовилася. У результаті правоохоронці склали адміністративний протокол та розпочали кримінальне провадження.
Реакція спортклубу "5 елемент"
Генеральна директорка спортклубу, який пов’язують з Петром Порошенком, Наталя Щербина впевнена, що поліція виконує "політичне замовлення". Проте хто замовив це, вона не уточнила.
Як працює спорткомплекс у перший день карантину вихідного дня: відео
Карантин вихідного дня: що треба знати
- З 14 листопада в Україні почав діяти карантин вихідного дня. Він передбачає, що з півночі суботи та до півночі понеділка працюють лише заклади гострої необхідності: аптеки, продуктові магазини, АЗС.
- Натомість заборонена діяльність закладів харчування, торговельних центрів, культурних закладів, спортзалів та фітнес-центрів, закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
- Уже перший день нових обмежень показав, що українці масово порушують карантин вихідного дня. Детально про це читайте тут.
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