Про "план Б" щодо Донбасу нібито говорять у кулуарах влади. Зокрема, про найголовніший пункт у плані – залучення миротворців.

Що відомо про "план Б" щодо Донбасу

"План Б" президента Володимира Зеленського нічим не відрізняється від плану його попередника Петра Порошенка. Про це заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в інтерв'ю ТСН.

До речі Українська сторона підготувала нові деталі до Плану дій щодо Донбасу, – ЗМІ

Він дискутується в кулуарах. І ключове слово там – миротворці,

– наголосив Арестович.

Так, Арестович стверджує, що "у кулуарах є легенда" про те, що у 2016 році майже домовилися про миротворців. Однак тоді хтось з української делегації у Тристоронній контактній групі відмовився. Тому 3 – 4 положення, про які просила російська сторона, переформатували.

Чому миротворців не ввели

За словами речника, тоді Україна не погодилась надати "золотий міст" для росіян.

"Думаю, що корона б з нас не впала. Але вони (команда Порошенка – 24 канал), думаю, побоялися внутрішньої зради", – переконує Арестович.

Крім цього, речник зазначив, що вже знайшли спосіб забезпечити миротворців. Арестович додав, що збільшення місії ОБСЄ – це потужний елемент контролю.

Що цьому передувало

Зеленський під час зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року заявив, що є "план Б" щодо Донбасу.

За словами президента, його застосують, якщо нічого не спрацює.

Зверніть увагу! Україна представила свій " План дій по Донбасу ". Він включає 5 кроків для припинення війни.



План дій по Донбасу / Інфографіка 24 каналу