І хоча Кім Чен Ин продовжує заявляти, що в КНДР немає випадків коронавірусу, країна активно використовує соцмережі для поширення своєї пропаганди.

Китайський пил та вірус

Той самий прогноз погоди про пил з Китаю / Фото Business Insider

Північна Корея попередила громадян про "жовтий пил", який йде з Китаю та може переносити коронавірус. Це робилося через прогноз погоди на центральному телебаченні KCTV. Насправді ж це звичний сезонний процес: пил переноситься вітром з пустель Монголії та Китаю на Корейський півострів. 24 канал подивився на те, як пропагандисти будують свою кампанію.

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Газета "Нодон Сінмун", рупор уряду КНДР, заявила: "Усі робітники повинні чітко розуміти небезпеку вторгнення небезпечних вірусів". Попередження отримали також ті дипломати, які ще працюють в Герметичному королівстві (більшість дипломатів вже покинуло КНДР – 24).

Жителів попрохали за можливості залишатися вдома, будівельні роботи призупинили. Майже відразу вулиці столиці Пхеньяну майже спорожніли. КНДР закрила свої кордони, обмежила пересування всередині країни, хоча офіційно каже про відсутність випадків коронавірусу.

Наразі доведеного зв'язку між хмарами пилу та Covid-19 немає, але про теж саме заявив і Туркменістан. Там населенню сказали носити маски, бо "пилюка заражена вірусами". Ашхабад відкидкав звинувачення у спробі приховати спалах.

Центр по контролю захворювань США (CDC) визнав, що вірус "може знаходитись у повітрі кілька годин", але люди заражаються так вкрай рідко, особливо на відкритому повітрі. Основний шлях: стояти занадто близько від зараженої людини, вдихаючи краплі, які вона виділяє. На Півдні теж заявили, що заява Півночі – неправдива.

Youtube та "нормальна країна"

Північна Корея активно використовує Youtube / Скріншот World Today News

З інших новин пропаганди: КНДР активно використовує соціальні мережі, наприклад Youtube. Там навіть є шоу, де вже більш сучасне покоління північних корейців намагається доносити партійну думку та створити більш м'який образ закритої диктатури. КНДР у більшості асоціюється з бідністю, ядерною зброєю та порушеннями прав людини.

Розкішна столиця, голодаюча країна А у Пхеньяні в магазинах, що доступні майже виключно еліті, знімають ролики де жінка на високих підборах оглядає полиці. Вони заповнені цукерками, шоколадом, напоями. При цьому офіційно відомо, що в КНДР знову нестача їжі та загроза голоду. Були А у Пхеньяні в магазинах, що доступні майже виключно еліті, знімають ролики де жінка на високих підборах оглядає полиці. Вони заповнені цукерками, шоколадом, напоями. При цьому офіційно відомо, що в КНДР знову нестача їжі та загроза голоду. Були повідомлення про панічну купівлю в магазинах. І варто додати, що такого різноманіття за межами столиці немає, близько 60% громадян КНДР недоїдають, за даними США.

Життя, яке конструююється пропагандистами Кіма, геть інше. Департамент пропаганди та агітації, який донедавна очолювала його сестра Кім Йо Чжон, стоїть на чолі. У цій штучній реальності немає пустих полиць, а ціни зростали лише на імпортовані продукти (які все одно ніхто не їсть, що, звісно, неправда – 24).

Втім, ця версія КНДР вводить в оману й цим вона небезпечна. Так, Кім, скоріш за все, дійсно хоче модернізувати Північну Корею. Він закликає народ використовувати "сучасні та міжнародні стандарти". З іншого боку, ці ж нові канали показують старі пропагандистькі кадри, бо такий поступив наказ. На цьому креативність обривається.

Проблема у тому, що правда ховається за фасадом пропаганди. Час ракет, які літять крізь вогонь та дим, поки що пройшов. Прийшов час економіки та появи середнього класу (точніше як..."дончжу" або "майстри грошей" вже існують, але вони перебувають у сірій зоні і наживають статки не зовсім легально – 24).

Все це показується на Youtube-каналі "Ехо Правди", який створили у 2017 році.

Головна ціль – створити ілюзію, що люди у КНДР такі самі як інші – піцца, парки розваг, спорт, кіно, супермаркети. Кім Чен Ин хоче, щоб саме такою його країну бачили у світі. І на декого – як президент США Дональд Трамп – це цілком може справити враження. Останнім часом, Google та Youtube заблокували деякі вебсайти та канали, пов'язані з урядом КНДР.

Легендарна дікторка КНДР Рі Чун Гі, відома також як "Рожева леді" /Фото Daily Mirror

"Сталевий голос" телебачення поки що залишився: це легендарна ведуча Рі Чон Гі. Вона оголошувала усі головні новини, розсипаючись перед Кімом, його батьком та дідом або нападаючі на ворогів режиму. Втім, і вона – вже минула епоха. Наразі, молоді жінки як-то Ун А, розповідають про Північ на велику аудиторію Мережі.

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Через те, що північні корейці все одно дивляться заборонені фільми і серіали з Півдня, пропаганда теж була змушена міняти стратегію. Контрабандою або через літаючі кулі, флешки з дорамами, корейською музикою та іншим культурним надбанням капіталістів, все одно потрапляють через кордон.

Кім Чен Ин потроху дозволяє комерційну діяльність у рамках ідеології чучхе. Наприклад молодь вже не бачить свого життя без все більш сучасних смартфонів, хоч вони і не мають доступу до глобального Інтернету. Але КНДР вже присутня в таких соцмережах як Twitter, Instagram, Weibo.

Ті, хто живе у Пхеньяні, може возити дітей на розваги, включаючи навіть дельфінарії та купувати їжу та речі в магазинах. Однак, не варто забувати, що це – привілейована меншість, на яку спирається влада. Привілеї важко здобути, але дуже легко втратити.

Photoshop та постери: візуальне на межі обману

Популярна у всьому світі програма Photoshop також використовується і в Північній Кореї. Але, звичайно, виключно для цілей пропаганди. Наприклад, Кіма часто "фотошоплять" без маски, щоб показати, що він не боїться коронавірусу. А на інші зображення, навпаки, маски були додані.

Фото, які демонструє КНДР, скоріш за все – підробки / Фото Daily Mail

Британське видання Daily Mail поговорило з експертом по зображенням і він сказав: скоріш за все, усі надіслані йому матеріали були підробними. Доктор Стюарт Гібсон прокоментував: "я дивлюсь на маски для обличчя, їх роздільна здатність явно нижча, ніж все інше зображення. Це каже мені, що їх скопіювали та вставили.

Особливо жінка праворуч: маска дуже піксельна. У фігури на задньому плані, до речі, немає ніг. На інших фото маска просто не відповідає формі обличчя людини або світло встановлено не так, як треба. Тим часом лідер КНДР Кім Чен Ин завжди позує без маски на фоні своїх підлеглих, які її носять.

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Є у пропаганди й більш красива візуальна сторона. Як будь-яка комуністична диктатура, КНДР не може жити без постерів. Коронавірусна епоха не стала виключенням. Постери закликають активно мити руки, наприклад. Koryo Studio, яка возить туристів в КНДР, скооперувалася з одним місцевим художником для створення зображень-закликів під час карантину.

Коронавірусний постер для КНДР / Скріншот Koryo Studio

Зображення державних та приватних будівель часто використовується в КНДР для створення глибини дійства на картині чи то постері. Але варто пам'ятати, що пропаганда, як би її не зображали, ніколи не замінить реальності. Яка у Північній Кореї дуже і дуже сувора.