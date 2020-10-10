Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що у країні немає жодного випадку коронавірусу. Тому глава держави вирішив провести військовий парад.

Жодна людина у країні не контактувала з інфікованими. Про це північнокорейський лідер розповів під час виступу на військовому параді, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на західні ЗМІ.

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Я бажаю доброго здоров'я всім людям у світі, які борються з хворобами через найлютіший вірус,

– сказав лідер Північної Кореї.

Виступ Кім Чен Ина показали на північнокорейському телебаченні.

Парад у Північній Кореї

У КНДР провели великомасштабний військовий парад до 75-річчя створення Трудової партії Кореї. Цей день у Північній Кореї є державним святом.

На площі Кім Ір Сена тисячі військовослужбовців маршували без захисних масок на обличчі. До слова, парад відбувався вночі. За переконанням експертів, це тому, щоб приховати техніку. Ще однією причиною є те, що для нічного параду потрібна менша кількість персоналу. Відтак через пандемію COVID-19 обрали такий формат.

Парад у Північній Кореї, дивіться відео: