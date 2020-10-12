На параді у честь 75-річчя з дня заснування Робочої партії КНДР режим Кім Чен Ина показав нову зброю, зокрема – найбільшу у світі міжконтинентальну ракету. Що стоїть за цією демонстрацією сили?

За останні два-три роки це був перший справді масштабний парад у Пхеньяні, де задіяли навіть авіацію. Але дата була відповідна: 75 років з дня заснування Робочої партії КНДР. 24 канал розповідає, що показали молодому Верховному лідеру і які сигнали Північна Корея намагається надіслати світу і в першу чергу – США.

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Кім Чен Ин не зміг стримати сліз, але це може бути лише гра на публіку / Скріншот: Youtube

Як не дивно для такого ювілею, коли всі чекали на пряму трансляцію, армія пройшла/проїхала/пролетіла над Пхеньяном вночі або навіть ближче до світанку. А отже, всі були змушені дивитися парад у запису. Чому прийняли таке рішення, наразі не зрозуміло. Можливо, Кім Чен Ин не хотів, щоб його нові розробки побачили раніше, ніж КНДР сама захоче викласти їх у вільний доступ.

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Ще одне здивування – виступ лідера Півночі. Там майже не було погроз Півдню, США та капіталістам. Кім Третій навіть розплакався, дякуючи народу, армії та рятівникам. І було за що, бо по Кореї пройшлися кілька потужних тайфунів, які зробили й таке нестерпне життя на Півночі ще складнішим. Серед тексту траплялися фрази на кшталт "незліченні проблеми", "безпрецедентні катастрофи" та "серйозні загрози".

Наш народ довірився мені, ця довіра висока як небо, глибока як море. Але у мене не завжди виходить її задовільняти. Мені дуже шкода, – сказав Кім Чен Ин під час виступу на площі Кім Ір Сена.

Офіційно, в КНДР немає коронавірусу, але неофіційно, скоріш за все, ситуація інша. Кордон з Китаєм – головним та єдиним союзником – закритий, а отже – немає легальної та нелегальної торгівлі, що приносила неабиякі кошти Пхеньяну раніше. Шоу від Кім Чен Ина – хитрий хід зі зняттям відповідальності з себе за свої ж провали через обставини, що від нього не залежать.

До того ж санкції та голод ніхто не відміняв. Та й китайська допомога зараз не така велика, бо в Пекіна вистачає і своїх проблем – треба відновлюватись від пандемії та знову піднімати економіку.

Посол Північної Кореї в ООН Кім Сун заявив, що його країна досягла "ядерного стримування" і тепер зможе зконцентруватися виключно на економічному розвитку. Але зовнішні чинники лише посилюють тиск на режим у Північній Кореї, і це не може не відобразитись на поведінці Кім Чен Ина.

Нічний парад та ракета-монстр

Зірками нічного параду стали нові потужні ракети / Фото: KCNA

Кім Чен Ин ще на початку 2020 року обіцяв "нову стратегічну зброю".

Ракета-монстр На нічному параді показали нову міжконтинентальну ракету на рідкому паливі. Її віз трак з 22 колесами! Перші На нічному параді показали нову міжконтинентальну ракету на рідкому паливі. Її віз трак з 22 колесами! Перші оцінки по розмірам вражають: на 4,5 метрів довша ніж попередниця "Хвасонг-15", маса оцінюється у 100-150 тисяч кг, це більше ніж у її найбільшої "сестри" – радянської SS-24 "Сатана".

Експерти наразі вважають, що це – найбільша мобільна міжконтинентальна балістична ракета, яку коли-небудь бачив світ. Щоправда, треба бути обережними: КНДР часто виставляють на параді ракети, які ще не можуть літати.

КНДР йде проти світових трендів, бо країни з балістичними ракетами намагаються зробити їх меншими заради легкості та маневрування. Велику ракету набагато легше помітити та знищити ще на землі; не кажучи вже про рідке паливо, яке робить підготовку набагато довшою, ніж тверде.

Ізольоване "королівство Кімів" все ще здатне виробляти потужну зброю, незважаючи на всі обмеження та санкції. Поки що невідомо, чи траки дійсно виготовлені в КНДР, чи Пхеньян трохи модернізував наявні китайські. А ось ракета-монстр не взявся нізвідки. Ще у грудні минулого року КНДР випробувала великий двигун, попередньо раданський РД-250, на вертикальному стенді на полігоні Сохе.

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Південна Корея, спираючись на закриті дані розвідки, давно казала, що КНДР розробляє більш потужне озброєння, включаючи балістичні ракети.

Лише під час тесту світ зможе проаналізувати її детальніше, зокрема – дальність польоту та двигуни. У арсеналі Кіма вже є дві МБР, здатні – в теорії – долетіти до берегів США. Це "Хвасонг-14" та "Хвасонг-15". Нова ракета, можливо, призначена для кількох боєголовок (система MIRV – кілька незалежно наведених зарядів – Прим. 24).

Інший варіант – термоядерна бомба. Навантаження, яке ця нова "іграшка Кіма" може доставити до США – десь 3,5 тони. Для прикладу, "Хвасонг-15" , за приблизними оцінками, може нести до 1 тони.

США під ударом Додаткову загрозу для американської протиповітряної оборони нова ракета Кіма створити може. Для кожної з кількох боєголовок треба відповідна кількість перехоплювачів. І з цим є відчутна проблема, бо ефективність нинішніх американських систем для перехоплення Додаткову загрозу для американської протиповітряної оборони нова ракета Кіма створити може. Для кожної з кількох боєголовок треба відповідна кількість перехоплювачів. І з цим є відчутна проблема, бо ефективність нинішніх американських систем для перехоплення складає трохи більше 50%.

Але й у КНДР є старі невирішені проблеми. Наприклад, як забезпечити виживання носової частини, яка буде повертатися у атмосферу, щоб вона не згоріла? Як керувати нею, щоб точно доставити в ціль?

Набагато дешевше зробити кілька зарядів, аніж кілька перехоплювачів. Наша оборона на Алясці – вразливе місце, – підкреслив у коментарі для Defense One вчений Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень в Міддлбері.

Останній раз, продовжує професор Льюїс у своєму Twitter, закупівля 14 ракет для перехоплення коштувала США… 1 мільярд доларів!

Скільки КНДР може запустити ракет? Це залежить від транспортерів, які їх перевозять. Наразі їх кількість оцінюється у приблизно 12 штук, в основному це важкі WS51200 з КНР. На параді було чотири з новою ракетою, але вони часто навіть важливіші: замінити втрачений WS просто нічим.

Ще одна нова ракета – "Полярна зірка"-4 для субмарини / Скріншот: Youtube

З інших новинок можна відзначити поповнення "родини" твердопаливних ракет "Полярна зірка" четвертою модифікацією. Є вірогідність, що її розробили спеціально для нової субмарини, яку будують у гавані Сінпхо.

Чого на параді не було, так це МБР на твердому паливі. Скоріш за все, головна мрія Кім Чен Ина ще знаходиться у розробці. Але не виключено, що показана під час святкування техніка стане для неї основою.

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Ракетні системи, мабуть, найнебезпечніші з усього арсеналу КНДР / Фото: KCNA

Для Японії, Південної Кореї та Гуаму основну небезпеку несуть північнокорейські ракетні системи залпового вогню (РСЗВ). Їх стає все більше, деякі вже здатні випускати по 5-6 ракет за один раз. Такі технології дійсно здатні "перетворити Сеул на море вогню", як колись погрожувала зробити Північна Корея. При цьому у союзників відчувається дефіцит захисних систем, особливо це стосується Японії.

Що буде далі: життя з ядерною КНДР

КНДР ніколи не зупиняла видобування та збагачення урану, система працювала навіть коли Кім тиснув руку Трампу в Сингапурі. Продовжується також виробництво та експорт зброї, включаючи балістичні ракети, атомні бомби (потенційно, їх число продовжує зростати), хімічних та біологічних реагентів.

І все це на фоні перемовин (невдалих, але тим не менш) з адміністрацією Трампа. Але колись-то терпець мав урватися.

У новорічній промові 1 січня 2020 року Кім Чен Ин зазначив: тепер його країна вже не зобов'язана дотримуватись усного мораторію на ядерні випробування та запуски великих ракет, оскільки консенсусу не досягнуто. Пхеньян вимагав визнання себе ядерною державою на рівні з Ізраїлем чи Пакистаном за схемою "ви не тестуєте, ми робимо вигляд, що ядерки у вас нема".

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Як пишуть для порталу 38 North експерти Майкл Еллеман та Ванн Ван Діпен, нова надважка ракета – привид СРСР доби Хрущова, який намагався показати США "кузькіну мать". Варто згадати, що радянські SS-18, китайські CSS-4 та американські Titan-II – усі були розгорнуті для однієї великої мегатонної бомби та кількох фейкових зарядів, які мали відвернути увагу ППО. Північнокорейська ракета багатьом нагадує саме американську ракету доби Холодної війни "Титан".

Нова зброя є явним сигналом Вашингтону, цій адміністрації чи, можливо, наступній – часу на досягнення угоди з Пхеньяном залишається все менше. А нові потужні ракети здатні дуже швидко дестабілізувати ситуацію. На сьогодні вже зрозуміло, що КНДР не планує відмовлятися від свого ядерного арсеналу у найближчому майбутньому, тож світу лишається лише жити з ним та шукати способи стримування.

Що робити далі, Пхеньян вирішить після того, як стане зрозуміло, хто виграє американські вибори. Хоча наразі КНДР не планує запускати ракети, все дуже скоро може змінитися.