Видавництво VIVAT має намір оскаржити рішення Дарницького райсуду щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Раніше суд заборонив розповсюдження тиражу книги та зобов'язав вилучити з твору деякі слова про главу політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.

У видавництві були готові до такого рішення суду. Тому вирішили звернутись до Апеляційного суду. Про це повідомили на сторінці видавництва VIVAT у фейсбуці.

До теми Суд заборонив розповсюдження тиражу книги Кіпіані про Стуса

Цей суд – прямий і очевидний доказ того, що справа, за яку боровся Стус, – незавершена,

– наголосили у VIVAT.

Крім того, у видавництві зазначили, що заяву на апеляцію подадуть, як тільки отримають повний текст рішення суду.

Що відомо про рішення суду

Дарницький райсуд 19 жовтня заборонив розповсюдження тиражу книги та наклав на видавництво штраф у розмірі 840 гривень. Також суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача, тому визнав недостовірними 3 фрагменти та ще у трьох уривках заборонив використовувати ім'я Медведчука.

Які уривки суд зобов'язав вилучити з книги:

"Чи була можливість у Стуса обрати "менше зло". Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук";

"Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання";

"Він (Медведчук) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?";

"Розпинав поета — призначений державою адвокат Медведчук";

"Шістка комуністичної системи Медведчук";

"Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи… Боявся КГБ чи просто завжди був циніком та аморальним типом?";

Водночас фразу "син поліцая" у книзі суд дозволив залишити.

Справа щодо книги Кіпіані про Стуса: що відомо