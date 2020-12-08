Генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовилась відкрити справу проти нардепа з групи "Довіра" Андрія Іванчука. Раніше політика спіймали на кнопкодавстві.

Активісти зафіксували, як мажоритарник кнопкодавив ще 5 листопада. Про це повідомляє рух ЧЕСНО. Такі дії підпадають під кримінальну відповідальність, проте в Офісі генпрокурора, попри розголос ЗМІ, ніяк не реагували.

До речі Венедіктова хоче, аби в Раді проголосували за законопроєкт, що заборонить її звільняти

Тому рух надіслав Венедіктовій звернення, аби відкрити провадження. У відповіді генпрокурорка відмовилась це робити.

Чому Венедіктова відмовилась відкривати справу

Генпрокурорка переконує, нібито немає підстав відкривати справу за заявою. Все тому, що нібито не було дотримано вимог Регламенту Верховної Ради "щодо порядку направлення заяви".

Венедіктова послалась на те, що журналіст мав би подати до апарату Ради заяву про кнопкодавство разом з фото або відео. Проте у русі відзначили, що саме так і зробили. Однак у парламенті відповіли, що звернення журналіста "опрацьовується структурним підрозділом апарату".

Як Іванчук пов'язаний із Аваковим

За інформацією ЧЕСНО, "Довіру" часто розцінюють як об’єднання депутатів, наближене до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Раніше у ЗМІ писали про дружбу Авакова та Іванчука.

Крім цього, зазначили, що "Довіра" деколи голосує в унісон зі "Слугою народу", рятуючи голосами ініціативи монобільшості.

Дивіться відео, як Іванчук кнопкодавив у Раді:



Відповідь Венедіктової / Фото ЧЕСНО