В Австралії в одній з сімей стався приємний випадок. Люди на певний час поїхали з дому, а коли повернулися – побачили пухнасту прикрасу на новорічній ялинці. Річ у тім, що на дереві оселилася коала.

Австралійці зраділи такій знахідці. Про це повідомило видання Guardian Australia.

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Коала пробралася в будинок, коли там нікого не було. Тваринка вилізла на штучну ялинку і навіть скуштувала її.



Коала вилізла на штучну ялинку / Скриншот з відео

Що відбувалось далі

Коли мешканці будинку прийшли додому, були приємно здивовані побаченим. Цікавим було те, що коала спостерігала за людьми і не розуміла, що відбувається. Водночас австралійці сміялись та намагались з нею "подружитись".

Люди спочатку оглянули коалу, а пізніше одягнули рукавиці, взяли рушник та зняли її з дерева. Коала пручалась, адже не хотіла покидати нове місце – її ледь відірвали від ялинки. Після цього тваринку відпустили у кущі, які були поблизу.

Коала оселилась на штучній ялинці у домівці: відео