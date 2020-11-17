Висока ціна природного газу від газзбутів пов'язана не з джерелом отримання газу, а з бажанням мати високу маржу.

Таку думку висловив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі програми "Зворотній відлік" на UA Перший.

"Ціна є похідною не від того, який газ і де його беруть, а від іншої сторони бізнесу – наявності клієнтів. Коли у великого постачальника є 8-9 млн клієнтів (70% всіх споживачів газу в Україні), які дуже інертні, коли він знає, що 90% з них, найімовірніше, цієї зими нікуди не перейдуть, від слова "зовсім", і немає якогось органу, який би на цю ситуацію дивився дуже жорстко, що він буде робити? Він буде максимізувати маржу", – впевнений Коболєв.

Так він прокоментував 30-40% різницю в ціні газу між ГК "Нафтогаз України" та газзбутами групи Дмитра Фірташа, які з 2015 року постачають газ населенню.

Немає ніякого логічного зв'язку між маржею газзбутів і тим, в кого вони купують газ. Більше того, я перевіряв – є приватна компанія, яка продає дешевше газ, ніж у нас. Є компанії, які продають за цінами, близьким до наших. Для "Нафтогазу" плюс 1 гривня, при нашій малій базі клієнтів, принесе дуже малий прибуток. Тому ми воюємо за кінцевого споживача,

– розповів Коболєв.

Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року на ринку природного газу для населення діє вільне ціноутворення: ціну газу постачальники визначають самостійно, натомість споживач може вільно змінювати постачальника у будь-який момент.

НАК "Нафтогаз" також почав продавати газ для населення напряму через свою Газопостачальну компанію "Нафтогаз України".