Переможець президентської гонки у США Джо Байден розглядає кандидатуру Девіда Коена на пост директора Центрального розвідувального управління. Він прийшов у ЦРУ в 2015 році за президентства Барака Обами і займав посаду заступника директора управління.

Остаточного рішення Байден ще не ухвалив. Призначення Коена також підтримує обрана на посаду директора національної розвідки Авріл Хейнс. Про це повідомляє видання Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

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Що відомо про Девіда Коена

Коен брав участь у розслідуванні ЦРУ, ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки США про втручання Росії в президентські вибори у 2016 році. А під час роботи в Міністерстві фінансів він, зокрема, займався питаннями, які стосуються санкцій проти Росії та Ірану.

Спочатку очолити ЦРУ запропонували колишньому раднику з національної безпеки при президенті Обамі Тому Донілону, однак він відмовився.

Хто ще міг би очолити ЦРУ

Ще один кандидат Майкл Морелл потрапив під пильну увагу низки законодавців. Вони висловили сумніви у тому, що Морелл може займати пост директора розвідувальної структури, оскільки очолював її в період "розширених методів допитів" (після теракту 11 вересня 2001 року). Пізніше сенатський Комітет з розвідки прирівняв ці методи до тортур.

Команду Байдена поповнюють й інші працівники адміністрації Обами

Зокрема, речницею Білого Дому стала Джен Псакі, яка вже обіймала цю посаду за президента Барака Обами. Вона очолить першу в історії США жіночу команду з комунікацій.