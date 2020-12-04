Для президента України Володимира Зеленського стає нормою розганяти тих, з ким він прийшов до влади. Адже все частіше українці бачать звільнення, ротації і ображених друзів очільника держави.

Першим на вихід пішов голова Офісу Президента Андрій Богдан, якого жартома називали "першим ледєм України". Детальніше про перестановки в Офісі Президента читайте в матеріалі 24 каналу.

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Чи допомагає Зеленському емоційність

Наразі Богдан охоче роздає інтерв'ю, згадує тихим словом і Володимира Зеленського.

Володимир Олександрович, на мій погляд, більше емоційний, ніж прагматичний. Я не бачу планування ешелону його дій,

– наголосив ексочільник ОП.

Доля друзів президента

Схожа доля спіткала ще 2 друзів зі старту політичної кар'єри президента: прем'єр-міністра Олексія Гончарука і генпрокурора Руслана Рябошапку. Звільнили їх майже разом у березні – за пів року після призначення.



Олексій Гончарук і Руслан Рябошапка / Колаж 24 каналу

"Те, яким чином приймалися кадрові рішення, людям дає чіткий сигнал, що тебе просто використають і викинуть", – обурився Гончарук.

Водночас Рябошапка відзначив: "Причини моєї відставки мені пояснили у кіно".

Специфічна кадрова політика

Щодо причин їхніх відставок дискусія триває і досі. Спільні ці історії лише в одному. Політолог Микола Давидюк розповів, що кадрова політика Зе – це досить специфічна річ, яка криється у його психополітичному портреті та сприйнятті його політичного світу та менеджменту.

Можна президента емоційно накрутити й він прийме серію кадрових рішень. Тому треба розуміння, що ви хочете отримати на виході,

– відзначив політтехнолог Олександр Антонюк.

Гучні звільнення на Банковій

Зеленський, на думку експертів, не розуміє реалій. Ба більше, сам дає карт-бланш, а далі за це судить. Останнім звільнили Сергія Трофімова. Він – друг і партнер Володимира Зеленського ще з кварталівських часів. У шоу-проєкті був виконавчим продюсером, а в Офісі Президента – першим заступником глави.



Сергій Трофімов / Фото "Українська правда"

Офіційна причина звільнення – провал регіональної політики, який виліз посередніми результатами на місцевих перегонах для пропрезидентської партії "Слуга народу". Утім подейкують, це не єдина причина.

Потенційні кандидати на виліт

Наступні потенційні кандидати на виліт:

генпрокурорка Ірина Венедіктова;

один із заступників Офісу Президента Олег Татаров.

Наразі їх навіть пов'язує спільний скандал. Генпрокурорка всіляко захищає Татарова від НАБУ, у провадженні якого той фігурує за ймовірну підробку документів у справі на 81 мільйон гривень. Але звільнити її можуть не за це.



Ірина Венедіктова та Олег Татаров / Колаж 24 каналу

Чи звільнять Венедіктову

Політолог Олег Саакян зауважив: "Венедіктову звільнять не зараз, але з плином певного часу. Оскільки зрозуміло, що яскравих результатів у ГПУ немає, змін особливих не відбулося, і, судячи з усього, Зеленський не розбиратиметься, чому так".

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"Зробити кейс посадки когось з найближчого оточення демонстративно – це також було б політично вигідно. Тому тут боротимуться з одного боку внутрішньо-елітарні домовленості самого ОПУ, а з іншого – можливість зробити хорошу картинку і за совістю", – додав Саакян.

Тим часом скандалів довкола Татарова більшає. Утім в самому Офісі Президента поки – ані пари з вуст.