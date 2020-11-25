Кримінальну відповідальність за російське громадянство у Криму та на Донбасі нестимуть люди, які змушували інших отримувати паспорти країни-окупанта.

Громадянство Росії на тимчасово окупованих територіях Україна визнає "насильницьким і нав'язаним". Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю ZN.UA.

Зауважте Чому у ЗСУ не відповіли російським снайперам на вбивство українського воїна

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей видано понад 65 тисяч російських паспортів, псевдогромадянство незаконних утворень отримали більш як півмільйона осіб, або приблизно 15% населення,

– наголосив Мамедов.

Людей, які отримали російські паспорти, судити за це не будуть.

Що відомо про російське громадянство у Криму

Якщо жителі Криму відмовляються від російських паспортів, це призводить до низки наслідків.

Зокрема, притягнення до відповідальності за порушення міграційних норм Росії, примусової депортації, неможливості працевлаштуватися, фактичної заборони доступу до соціальних і медичних послуг.

Така ситуація свідчить про штучну заміну українців росіянами у Криму, що є елементом воєнного злочину.

Дані про примусову паспортизацію у Криму вже передали в Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду.

Що відомо про російське громадянство на Донбасі

Звернутися до міжнародних організацій через примусову паспортизацію жителів Донбасу українська сторона наразі не може. Для цього необхідно з'ясувати усі обставини отримання російських паспортів у Луганській та Донецькій областях.

Зверніть увагу! Паспорти незаконних утворень на окупованих територіях Луганської і Донецької областей не мають у світі жодного юридичного значення.