У Євросоюзі засудили дії білоруської влади через смерть активіста Романа Бондаренка, якого у Мінську побили та викрали невідомі в масках.

Голова Європейської служби зовнішніх справ Жозеп Боррель вважає обурливими і ганебними дії білоруської влади, яка жорстоко репресує власне населення. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Заява Жозепа Борреля

Голова служби зовнішніх справ заявив, що Мінськ порушує фундаментальні права та свободи своїх громадян та нехтує людським життям.

Ми очікуємо від влади припинення насильства та переслідувань, негайного та безумовного звільнення всіх затриманих, в тому числі політичних в’язнів, а також повного та прозорого розслідування всіх порушень їхніх прав,

– зазначає він.

55 білоруських громадян вже потрапили під санкції Європейського союзу за насильство проти протестувальників. За словами Борреля, ЄС готовий до подальших санкцій.

Що відомо про смерть Романа Бондаренка