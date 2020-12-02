Звільнення найближчим часом загрожує відразу кільком українським міністрам. Щоправда таку інформацію поширюють тільки ЗМІ з посиланнями на власні джерела у владі. Влада ж неохоче коментує ці чутки. Яких саме міністрів, можливо, невдовзі звільнять – читайте далі.

Звільнити можуть міністра оборони Андрія Тарана, голову МОЗ Максима Степанова, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка. Більше про ймовірні відставки в уряді – читайте на 24 каналі.

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Кого можуть звільнити з уряду Шмигаля

Андрій Таран

ЗМІ з посиланням на джерела повідомили 2 грудня, що в Офісі Президента розглядають ідею звільнити одночасно міністра оборони Андрія Тарана і керівника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака. Усе через ймовірний конфлікт між ними.

Така ідея, за даними журналістів, належить нібито главі Офісу Президента Андрієві Єрмаку. Водночас проти звільнення Тарана і Хомчака виступає глава МВС Арсен Аваков.

Перед появою цієї інформації, 26 листопада, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявляв, що Таран має піти у відставку. Аргументував це тим, що через конфлікт між Укроборонпромом і Міністерством стратегічних галузей промисловості величезна кількість державних контрактів опинилася під загрозою.



Андрія Тарана можуть звільнити з посади міністра оборони / Фото bn24.biz.ua

Максим Степанов

Першими про ймовірну відставку голови МОЗ Максима Степанова заявили ще 16 листопада нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та волонтерка Оксана Сухорукова. Депутат стверджував, що відставку Степанова нібито вже погодили в Офісі Президента і Кабміні.

Згодом, 26 листопада, ЗМІ з посиланням на джерела в оточенні президента теж повідомили, що Степанова планують звільнити і зробити це хочуть до кінця 2020 року.

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Наразі міністрові нібито шукають заміну, але це непросто через ситуацію з коронавірусом. Адже на того, хто стане очільником МОЗ у теперішній ситуації, по суті чекатиме завершення кар'єри, "бо через COVID-19 хорошим міністром бути не вийде".

Хто замість Степанова

Замість Степанова ЗМІ назвали ймовірним кандидатом на посаду Віктора Ляшка, який на сьогодні є заступником міністра. Мовляв, він має великі амбіції та вже втомився бути на своїй посаді. Кандидатуру Ляшка начебто підтримує, зокрема, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Степанов, ми думали, – класний менеджер. Але він, наприклад, дає доручення про доставку кисню на області, а потім може це зовсім не контролювати,

– розповіло джерело з оточення Зеленського, додавши, що все робиться "якось в ручному управлінні".

Припущення про те, що Ляшко може очолити МОЗ замість Степанова висловлювала також народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина. В кінці листопада вона зазначала, що постанову про звільнення Степанова ще влітку підписали майже 100 депутатів. Стефанишина сподівалася, що цю постанову винесуть на голосування в Раду протягом тижня з 30 листопада до 4 грудня, проте наразі цього не сталося.



Максима Степанова можуть звільнити з посади голови МОЗ / Фото lb.ua

Що каже сам Степанов

Сам голова МОЗ заявив, що чутки про його відставку є лише чутками, які навмисно поширюють "певні політичні сили". Степанов також наголосив, що під час свого правління займається розвитком української медицини і не збирається зупинятись. Він додав, що чутки про його відставку в уряді почали поширювати з першого дня роботи міністром.

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"Слуга народу" про Степанова

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив 29 листопада, що в політсилі не обговорювали відставку Степанова. Арахмії також переконаний, що зараз це не на часі, мовляв, зміна голови МОЗ може призвести до управлінського хаосу.

Моя персональна думка, що коней на переправі в жодному разі змінювати не можна. Людина, яка проєктувала якусь систему по боротьбі з коронавірусом… Якщо на середині його замінити, то прийде нова людина і скаже: "Насамперед я не приймав ті рішення, я не винен, попередники винні". Потім скаже: "Мені потрібен час, щоб увійти в посаду, у мене інші ідеї,

– пояснив Арахамія.

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 1 грудня заявив, що відставку Степанова наразі не розглядають, бо це не на часі через критичну ситуацію з коронавірусом в Україні

Це якісь чутки...Але якщо міністр сам захоче піти, ми тримати його не будемо, – зауважив Корнієнко.

Сергій Марченко

Розмови про ймовірну відставку голови Мінфіну Сергія Марченка з’явилися ще у вересні. Так, 9 вересня міністра запросили на засідання фінансового комітету Ради. Запитували про реформу Державної митної служби, яку міністр, на думку нардепів, фактично провалив: від митниці державний бюджет недоотримує 5 – 10 мільярдів гривень щомісяця. Також нардепи висловлювали невдоволення управлінням боргом країни, співпрацею з МВФ та призначеннями на митниці.

Перед цим про ймовірне звільнення Марченка заявляв і перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.



Сергія Марченка можуть звільнити з посади голови Мінфіну / Фото epravda.com.ua

11 вересня голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев підтвердив, що нардепи не задоволені роботою Марченка і не виключав його відставки.

Рішення відправити Марченка у відставку – рішення комітету та Верховної Ради. Я не впевнений, що воно буде прийняте, але й не виключаю такого ходу подій. На сьогодні ми консультуємося з членами комітету про наші подальші кроки,

– розповідав Гетманцев.

Він тоді додав, що нардепи очікують на проєкт Державного бюджету-2021 і на його основі ухвалюватимуть рішення щодо Марченка.

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На певний час питання про відставку міністра стихло і от 26 листопада ЗМІ з посиланням на джерела у владі повідомили, що до Нового року нікого з уряду не звільнятимуть. Це ж стосується і Марченка. Мовляв, пріоритетним є питання ухвалення Держбюджету-2021. До того ж ротація у міністерстві може завадити переговорам з МВФ.

Владислав Криклій

Про те, що міністрові інфраструктури Владиславу Криклію загрожує відставка, в кінці жовтня заговорила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

"Мені називали прізвище Криклія як людини, якою незадоволені. Є бажання у деяких гравців прибрати Буславець – міністерку енергетики", – заявляла Мусаєва.

Зауважимо, що Буславець таки звільнили, а Криклій досі перебуває на посаді.

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Владислав Криклій спростовує ймовірність своєї відставки / Фото mind.ua

Наступником Криклія ЗМІ називали чинного голову голова Укравтодору Олександра Кубракова. Мовляв, його призначення на посаду лобіює заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

У Мінінфраструктури заявили, що інформація про відставку Криклія – це чутки і коментувати їх відомство не збирається.

Сам Криклій 1 грудня запевнив, що навіть розмов про його звільнення не було.

Чуток дуже багато. Мені подобається вислів про те, що Богу важко працювати, але він навіть не розраховує на відставку. Ніхто нікуди не збирається. Дуже багато роботи і викликів,

– прокоментував Криклій чутки про свою відставку.

Ігор Петрашко

На початку вересня у фракції "Слуга народу" заявили, що найбільше питань у нардепів виникає до роботи міністерств фінансово-економічного блоку. Зокрема, до Мінекономіки є питання через відсутність стратегії підтримки аграрної промисловості та розуміння економічного розвитку держави. За словами заступниці голови фракції Євгенії Кравчук, парламентарі також незадоволені відсутністю комунікації з міністром економіки Ігорем Петрашком.

У нього (Петрашка – 24 канал) 2 профільних комітети – економічного розвитку та аграрної політики. З двома комітетами нормальної комунікації не було,

– заявила Кравчук.



Рада ще не розглядала постанову про відставку Ігоря Петрашка / Фото ua-rating.com

Сам Петрашко заявляв, що претензії зі сторони народних депутатів до його відомства варто переадресувати тим, хто їх озвучив. Міністр наголошував, що перед урядом постали глобальні виклики, які до цього ніхто у світі не вирішував.

Пандемія коронавірусу завдала серйозного удару не тільки по медичних системах країн світу, але і по економіці. Не було ніяких рецептів, але треба було діяти системно і виважено,

– зазначав Петрашко.

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У жовтні в Раді зареєстрували постанову про звільнення Петрашка. Згідно з пояснювальною запискою, на думку народних депутатів, за час перебування міністра на посаді основні показники економіки погіршилися. У записці також вказано, що "період перебування нинішнього міністра на чолі міністерства відзначився катастрофічно низькими темпами створення нових робочих місць і зростанням в Україні безробіття". Проте цю постанову Рада ще не розглядала.

Що чекає на уряд Шмигаля

У середині вересня у фракції "Слуга народу" не виключали відставки Кабінету Міністрів на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем. Припускали, що це може статися перед місцевими виборами, які вже відбулися 25 жовтня. Але цього так і не сталося.

В середині листопада нардеп від ЄС Олексій Гончарено заявляв, що в Раді зібрали понад третину голосів нардепів за ініціативу про відставку уряду. Це були 84 голоси. Зауважимо, що для ухвалення рішення про відставку уряду необхідно щонайменше 226 голосів депутатів. Тож уряд наразі працює.