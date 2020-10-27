На вулиці Італії вийшли тисячі людей, які незгідні з новими карантинними обмеженнями. На протестах італійці кидали коктейлі Молотова в автомобілі поліцейських. Через це поранили одного правоохоронця.

В Італії поліцейські заарештували 28 правопорушників. У Турині серед затриманих є ультрас футбольних клубів "Ювентуса" та "Турина". Про це повідомляє Quotidiano.

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Люди вийшли на площі через те, що уряд обмежив роботу ресторанів та торговельних центрів до 18:00. У вихідні дні їм взагалі заборонили відчинятися.

Ми враховуємо дистанцію між столами і дотримуємося карантинних правил. Я не можу зрозуміти, чому ресторани зачиняються о шостій. У чому сенс? Ми змушені зачинятися ввечері, тоді як уранці тисячі людей заповнюють метро та автобуси,

– каже працівник ресторану Сальваторе.