На кордоні між Угорщиною та Україною утворилися величезні черги. Майже 200 автомобілів не можуть перетнути кордон.

Станом на ранок 14 листопада на КПП "Лужанка" у чергах стояли приблизно 150 авто, а на КПП "Тиса" – 30. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

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Що відомо про черги на кордоні

Черги утворилися на КПП "Лужанка" та "Тиса". Загалом у заторах перебували майже 200 автівок. У Держприкордонслужбі пояснили, що перед КПП збирається чимала черга автомобілів та мікроавтобусів через посилення контролю на угорському кордоні.

Також причиною черг на "Тисі" та "Лужанці" є й те, що для транзиту через територію Угорщини можна використати лише ці пункти пропуску.

Угорщина змінила правила перетину кордону: головне

12 листопада Угорщина змінила для українців правила перетину кордону. Причиною стала комендантська година, яка діятиме на угорській території щодня від 21:00 до 6:00. Під час комендантської години в Угорщину пропускатимуть лише певні категорії українців. Серед них: