Байден гарантував собі необхідні голоси виборників і перемогу
Штат Каліфорнія офіційно затвердив результати виборів президента й призначив у колегію 55 виборників, які мають проголосувати за перемогу Джозефа Байдена. Таким чином він набере щонайменше 279 голосів виборників і стане президентом США.
Результати голосів у Каліфорнії офіційно затвердив держсекретар штату Алекс Паділа, повідомляє "Голос Америки".
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Видання зазначає, що схожі кроки зазвичай є звичайною формальністю, але не цього разу. Усе через позицію конкурента – Дональда Трампа, який продовжує заперечувати перемогу Джозефа Байдена.
До слова, колегії виборників в американських штатах зберуться 14 грудня. Тоді вони й проголосують за переможця виборів у кожному штаті.
Американська виборча система передбачає, що перемогу один з кандидатів отримує не за кількістю голосів виборців, а саме за голосами колегій виборників.
У більшості штатів закони визначають, що виборники повинні одноголосно проголосувати за переможця в цьому штаті. Тож перемога Байдена на виборах – практично, доконаний факт.
Коли Джозеф Байден стане президентом:
- Після голосування колегій виборників ці результати ще має затвердити Конгрес США. Голосування там відбудеться 6 січня 2021 року.
- За даними американських ЗМІ, визнання Джозефа Байдена переможцем підтримують демократи й більшість республіканців.
- Інавгурація нового президента США відбудеться 20 січня 2021 року. Ця дата є традиційною в американській політичній культурі.
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