Штат Каліфорнія офіційно затвердив результати виборів президента й призначив у колегію 55 виборників, які мають проголосувати за перемогу Джозефа Байдена. Таким чином він набере щонайменше 279 голосів виборників і стане президентом США.

Результати голосів у Каліфорнії офіційно затвердив держсекретар штату Алекс Паділа, повідомляє "Голос Америки".

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Видання зазначає, що схожі кроки зазвичай є звичайною формальністю, але не цього разу. Усе через позицію конкурента – Дональда Трампа, який продовжує заперечувати перемогу Джозефа Байдена.

До слова, колегії виборників в американських штатах зберуться 14 грудня. Тоді вони й проголосують за переможця виборів у кожному штаті.

Американська виборча система передбачає, що перемогу один з кандидатів отримує не за кількістю голосів виборців, а саме за голосами колегій виборників.

У більшості штатів закони визначають, що виборники повинні одноголосно проголосувати за переможця в цьому штаті. Тож перемога Байдена на виборах – практично, доконаний факт.

Коли Джозеф Байден стане президентом: