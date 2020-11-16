Чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник став учасником схеми про бюджетні гроші. Упродовж тривалого часу його авто щодня перебувало біля Департаменту кіберполіції.

Денис Колесник – давній співробітник Кіберполіції. Як він пов'язаний зі злочинною схемою – дивіться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Читайте також Мама любить розкіш: які статки приховує глава КСУ Тупицький та що реєструє на родичів

Діяльність Кіберполіції

Департамент кіберполіції долучається до розслідування багатьох злочинів. Зокрема, це викрадення даних, шахрайство із банківськими картками, піратський контент, злам мереж, дитяча порнографія тощо. У Кіберполіції бувають вдалі випадки розслідування справ і не дуже.

Бувають гучні, але порожні заяви, коли звичні для інтернету речі кіберполіція "роздуває" до "хакерства світового рівня".

Водночас є й невдачі. Найгучніший випадок – тиск на інтернет-ЗМІ, щоб ті стежили за своїми читачами. Це є підтвердженням того, що Кіберполіція не є найпомітнішим підрозділом Нацполіції.

Зарплати у цього органу – не "біткойни". Співробітники отримують зарплатню на рівні молодшого помічника в ІТ-компанії, а оклад керівництва кіберполіцейських – приблизно 8 тисяч гривень.

Втім, оклад – це не зарплата. До нього додають ще бонуси, вислуги й інше. Тож, зарплатня керівника Кіберполіції та його заступників сягає майже 50 тисяч гривень.

До якої схеми причетний Колесник

Співробітник Кіберполіції Денис Колесник звільнився з цього органу й отримав при звільненні 750 тисяч гривень допомоги від держави. Втім, зробив він це так, ніби звільнення й не було. Є підстави вважати, що й в Кіберполіції така "опція" доступна лише за певних умов. Одна з них – бути чоловіком генеральної прокурорки.

Читайте також "Партію Шарія" фінансує мережа заправок БРСМ-Нафта, – розслідування

Колесник, пропрацювавши у Кіберполіції 1 рік, 25 вересня 2020 року подав рапорт про звільнення та попросив при цьому грошей. Через декілька днів після цього Нацполіція виплатила йому майже 775 тисяч гривень:

608 тисяч – разова допомога при звільненні;

103 тисячі – грошове забезпечення та компенсація за невикористані відпустки й премії;

60 тисяч – на оздоровлення і вирішення побутових проблем.

Вже ​30 вересня 2020 року Колесника офіційно звільнили, принаймні згідно з документами.

Чому виникла підозра

Журналісти системно помічали автомобіль Колесника під Департаментом кіберполіції вже після того, як він отримав кошти після звільнення. Водночас на сайті Департаменту він досі названий заступником. У приймальні зазначили, що "заступник начальника Департаменту Колесник" особистий прийом не проводить через карантин, але звернення для нього можна залишити на вході.

Цікавими виявились й документи. Згідно з ними, між заявою про звільнення і про відновлення на посаду минув приблизно тиждень:

► 29 вересня Колеснику перерахували гроші;

► 30 вересня його офіційно звільнили;

► 1 жовтня Кіберполіція оголосила конкурс на місце Колесника;

► 5 жовтня чоловік генпрокурорки подав заявку на участь в цьому конкурсі.

До теми Російське минуле та любов до каналів Медведчука: скандальні факти про Пальчевського

Після того, як Колесник подав документи, його авто регулярно фіксували під будівлею Кіберполіції. Спершу може скластися враження, що він здійснив цю абсолютно законну тему заради 750 тисяч гривень. Втім, це не так.

До чого тут квартирне питання

У цей самий час для родини Колесника та Венедіктової стало актуальним питання щодо житла. У квітні 2020 року генпрокурорка безрезультатно пояснювала журналістам, чому в їхніх з чоловіком деклараціях немає жодного слова про квартиру в центрі Києва. Вже у жовтні Венедіктова виправдовувала родинний переїзд з квартири до президентської дачі на території Пущі-Водиці.

Довідка. Ірина Венедіктова оселилася у президентській резиденції в Пущі-Водиці. За оренду маєтку вона платила менше ніж третину від необхідної суми, а решту коштів брала з бюджету. Детальніше про це – читайте тут.

Після гучного розголосу цієї справи родині знову довелося переїхати. Новим домом сім'ї генпрокурорки Венедіктової могла стати теж державна дача, але в Конча-Заспі. Але й з цим знову не склалося.



Дача у Конча-Заспі / Скриншот з відео

Новою домівкою Венедіктової став будинок неподалік Конча-Заспи. Біля нього журналістам вдалося помітити автомобіль Колесника, який до цього щодня стояв біля будівлі Кіберполіції, а також службовий кортеж генпрокурорки.



Будинок Венедіктової / Скриншот з відео

Згідно з підрахунками журналістів, ціна оренди становить понад половину місячного сімейного бюджету генпрокурорки. У цей самий час Колесник звільнився з Кіберполіції й отримав кошти на виплату приблизно 10 місяців оренди.

Чому звільнення було не заради грошей

Між звільненням та компенсацією за переїзд є певний збіг. Однак усе це організовували не заради грошей. Журналісти припускають, що плани були більш глобальними.

Читайте також Дубінський сам вигадав фейк про "проституток з Майдану", – розслідування журналістів

Якщо подивитись на штатний розклад Кіберполіції до та після звільнення Колесника, то спочатку помітити різницю дуже важко. Втім, є одна суттєва відмінність – статус цієї посади. Коли Колесник звільнявся, її категорія мала назву "середній склад поліції", а коли прийшов, то посада була така сама, але вже в категорії "державний службовець".

Тепер Колесник – єдиний заступник у Кіберполіції не на поліцейській, а на чисто державній службі. Це може бути й взагалі єдиний в Нацполіції заступник з такою категорією.

У чому сенс схеми

Працівник поліції Колесник міг стати хіба "кращим поліціянтом Колесником". Натомість державний службовець може стати ким завгодно й переводитись не між поліцією і поліцією, а куди захоче. Та й оклад збільшився ще на половину від суми, яку він отримував раніше.

Втім, є відчуття, що на чоловіка Венедіктової найближчим часом чекають нові підвищення.