Одна з лідерок білоруської опозиції Марія Колесникова дала з в'язниці інтерв'ю для журналу Der Spiegel. В ньому вона поділилася своїми думками про те, що відбувається у країні: про насильство влади і можливості діалогу з Лукашенком.

За її словами, монополію на застосування сили має керівництво країни та тільки воно несе відповідальність за те, що відбувається в Білорусі. Про це повідомили на сайті DW.

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Чи можливий діалог з Лукашенком

Координатор штабу Віктор Бабарико на президентських виборах 2020 року назвав кілька умов для можливого діалогу з багаторічним правителем Білорусі Олександром Лукашенком:

він повинен відбутися на свободі, а не у в'язниці;

він повинен відбутися добровільно, а не в примусовому порядку;

він повинен мати чітко визначені цілі.

Поки ми як заручники сидимо у в'язниці, діалог не має жодного сенсу,

– зазначила Колесникова.

Виконати вимоги народу

Також вона відзначила, що білоруське керівництво повинне спочатку виконати головні вимоги свого народу:

► звільнити політв'язнів;

► почати розслідування злочинів, скоєних проти народу.

Спроба обдурити народ

Оголошену Лукашенком конституційну реформу Марія Колесникова оцінила як спробу режиму обдурити народ для того, щоб втриматися при владі.

Вона підкреслила, що хоча силовики поранили тисячі людей, досі не порушили жодної кримінальної справи. Лідерка опозиції зазначила: "Народ не забуде цей кошмар і це протистояння. Його боротьба триватиме до тих пір, поки керівництво не вислухає нас".