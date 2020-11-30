У ході півторамісячних боїв Азербайджан зміг звільнити частину Нагірного Карабаху. Втім, за оцінками уряду, майже всі ці землі становлять мінну загрозу, тож цивільні азербайджанці не зможуть туди повернутися ще щонайменше 3 роки.

Близько 80% – 85% територій, звільнених від вірменської окупації, все ще є небезпечними. Про це заявив начальник штабу Національного агентства з розмінування Азербайджану (ANAMA) Ідріс Ісмайлов.

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Роботи щодо відновлення територій будуть проходити у два етапи. Очікується, що люди зможуть повернутися на свої споконвічні землі через 3 – 5 років,

– заявив Ісмайлов.

Він повідомив, що наразі Агентство розпочало роботу з розмінування дороги до звільненого міста Шуша. Крім того, розміновують території Кельбаджарського району, який нещодавно покинула армія Вірменії.

Директор ANAMA Газанфар Ахмедов закликав громадян Азербайджану тимчасово не відвідувати ці території, оскільки існує реальна загроза детонації вибухових пристроїв.

Крім того, керівники Агентства з розмінування відзвітували про свою роботу за останні 2 місяці. Всього провели 1543 операції та виявили:

727 боєприпасів,

4330 протипіхотних мін,

1110 протитанкових мін,

1743 детонатори протитанкових мін,

76 детонаторів,

1393 бомб 9N235,

10730 патронів різного калібру,

2 газові гранати,

168 грамів пороху,

27 метрологічних радіопеленгаторів, які використовували у військових цілях,

7 знешкоджених дронів,

2 ракетні мікросхеми,

1643 осколки ракет, що не розірвалися.

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