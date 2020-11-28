Кабмін ухвалюватиме рішення про послаблення чи посилення карантину лише після аналізу результату чинних обмежень. За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, передусім мовиться про ефективність карантину вихідного дня.

Через кілька днів аналізуватимуть дію карантину вихідного дня

Дія карантину вихідного дня в Україні завершується 30 листопада, отож через 2 – 3 дні можна буде аналізувати ситуацію. Про це Немчінов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Після цього вже буде ухвалюватися будь-яке рішення чи про послаблення чи про посилення якихось карантинних обмежень. Тільки після цього, коли можна буде провести аналіз таких заходів, можна буде говорити,

– сказав Немчінов.

В уряді обіцяють діяти в межах правового поля

Урядовець запевнив, що Кабмін діятиме в межах правого поля при ухваленні рішень про локдаун. Також Немчінов зазначив, що ще під час впровадження карантину вихідного дня уряд звернувся до Торгово-промислової палати, яка має повноваження визнавати карантин форс-мажором.

І, наскільки я знаю, ті, хто зверталися, отримали довідки про такі потреби. Єдиний нюанс – треба розуміти, що, на жаль, ця довідка платна, Торгово-промислова палата не є державним органом, тому вона повинна покривати свої видатки,

– пояснив Немчінов.

Що відомо про ймовірне запровадження локдауну в Україні