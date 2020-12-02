Локдаун в Україні точно введуть, щоправда наразі немає точної дати. За різними даними, локдаун можуть запровадити або з 25 грудня, або вже з Нового року та поширити на всі зимові свята. Більше про прогнози щодо посилення карантину в Україні – читайте далі.

Коли можуть ввести локдаун в Україні

За останніми заявами політиків 2 грудня, локдаун не введуть до 25 грудня. Точніша дата залежатиме від епідеміологічної ситуації. Про це заявила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомляє 24 канал.

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Локдаун точно не введуть 2 грудня

Найближчими днями не варто очікувати на рішення Кабміну щодо запровадження локдауну в Україні. МОЗ не винесе це питання на найближче засідання уряду 2 грудня, заявив профільний міністр Максим Степанов.

Він також переконаний, що локдаун треба запровадити строком на 3 тижні. Це мало б допомогти збалансувати зростання захворюваності на коронавірус вже до лютого.

При цьому, коли б в Україні не ввели локдаун, інших обмежень, окрім нього, не буде. Тобто влада не розглядає запровадження поряд з локдауном надзвичайного стану, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Локдаун з 2 січня

Локдаун в Україні точно буде. Зараз одне питання – коли: в грудні або з 2 січня. Йде дискусія з фахівцями щодо цього питання. Те, що локдаун буде – 100%,

– заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він додав, що дата введення локдауну залежить перш за все від населення і від того, як люди ставитимуться один до одного і дотримуватимуться рекомендацій.

На даті локдауну саме з 2 січня наполягає і МОЗ, повідомили напередодні ЗМІ з посиланням на джерела. Про ймовірне введення жорсткого карантину саме на новорічні свята заявляв і прем'єр Денис Шмигаль.

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Локдаун з 7 грудня

При цьому глава МВС Арсен Аваков пропонує ввести локдаун вже з 7 грудня.

Ймовірною датою введення жорсткого карантину 7 грудня назвав і журналіст Валерій Калниш. Ще однією ймовірною датою журналіст назвав період з новорічних свят, умовно, 28 грудня й упродовж кількох тижнів у січні.

"Українська правда" з посиланням на джерела в уряді та Офісі Президента теж повідомляла, що одна з ймовірних дат локдауну – з 7 по 20 грудня.

30 листопада речниця президента Юлія Мендель запевняла, що про точну дату введення локдауну політики ще не домовилися.

Локдаун у середині – кінці грудня

ЗМІ 30 листопада повідомили, що у Кабміні хочуть ввести локдаун з 23 грудня по 15 січня. Щоправда, в якому форматі він буде – поки невідомо.

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За песимістичного сценарію локдаун на 2 тижні можуть ввести 10 – 15 грудня, за оптимістичного – 20 – 25 грудня. Таку заяву 20 листопада зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, про це розмовляли під час наради міських голів з прем'єром Денисом Шмигалем 19 листопада.

Локдаун з 25 грудня по 17 січня – ще одна ймовірна дата локдауну, про яку повідомляла "Українська правда".

Уряд може ввести локдаун з 20 грудня – повідомляло напередодні "Суспільне" з посиланням на власні джерела. Якщо ж ситуація з захворюваністю буде більш-менш стабільною, то жорсткий карантин запровадять після Нового року строком на 3 тижні.

Згідно зі ще одним варіантом, жорсткий карантин в Україні можуть ввести з 15 грудня. Він може тривати до закінчення різдвяних свят, повідомило видання LIGA.net з посиланням на джерело з Кабміну. Якщо зараз ситуація дещо стабілізується, то локдаун можуть оголосити з 29 грудня строком на 2 – 3 тижні, додали у виданні.

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Остаточне рішення про введення локдауну, найімовірніше, схвалять до п'ятниці, 4 грудня. Про це напередодні заявив лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.