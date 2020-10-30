Синоптики прогнозують, що сніг в Україні випаде вже у листопаді. Однак натішитись ним українці не встигнуть, адже температура буде вище нуля.

Коли синоптики прогнозують сніг

У північних областях України сніг з дощем може випасти навіть на початку листопада. Про це 24 каналу повідомив синоптик Леонід Горбань. Така ж ситуація може бути й у Києві. Щоправда, сніг довго не лежатиме.

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Сніг з дощем в Україні, відповідно до прогнозу, може періодично випадати протягом листопада. Зокрема, на початку місяця та в кінці.

До слова, у Карпатах перший сніг сипав 14 жовтня. Тоді замело високогір'я, зокрема, гірськолижний курорт Драгобрат.

До речі, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у районі Карпат мокрий сніг може знову випасти у кінці жовтня.

Чи буде сніг на початку зими

У грудні синоптики також прогнозують сніги із дощем. Рясні опади будуть на початку грудня. Ближче до Нового року, за прогнозами, – лише дощ.

Середньомісячна кількість опадів у грудні становитиме 20 – 25 міліметрів. Температура повітря у грудні вдень буде приблизно +4...+5 градусів, однак вночі стовпчики термометрів опускатимуться до -9...-11.