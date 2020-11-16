В Україні прогнозують ожеледицю: де чекати на погіршення погоди
Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах у східних областях. Погіршення погодних умов варто чекати вже 16 та 17 листопада.
Попередження про несприятливі погодні умови оприлюднили на сайті Укргідрометцентру.
Читайте також Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз
Відповідно до нього, вдень 16 листопада та протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця. Там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.
Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Ожеледицю прогнозують у східних областях / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Як водіям їздити за умов ожеледиці: поради
- усе слід робити плавно: повертати кермо, натискати та відпускати педалі;
- під час поїздки потрібно максимально сконцентруватися;
- швидкість руху повинна бути низькою;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ варто знижувати швидкість до мінімуму;
- кожне гальмування бажано передбачити завчасно, також зберігати збільшену дистанцію до інших автівок;
- повороти під час ожеледиці варто проходити по максимально великому радіусу.
Поділитися новиною