Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах у східних областях. Погіршення погодних умов варто чекати вже 16 та 17 листопада.

Попередження про несприятливі погодні умови оприлюднили на сайті Укргідрометцентру.

Читайте також Коли в Україну прийдуть сніг та морози: прогноз

Відповідно до нього, вдень 16 листопада та протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах ожеледиця. Там оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.



Ожеледицю прогнозують у східних областях / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Ще у середині жовтня у Карпатах випав перший сніг. 14 листопада засніжило у місті Шостка, що на Сумщині, а 15 листопада сніг випав і у Харкові. Загалом днями по всій території України прогнозують похолодання, нижче 0 температура опуститься у східних областях, а також на Київщині та Житомирщині.

Як водіям їздити за умов ожеледиці: поради