Договір ООН про заборону ядерної зброї підписали вже 50 країн: коли він набуде чинності
Договір ООН про заборону ядерної зброї повинен набути чинності вже через 90 днів. 24 жовтня Гондурас став 50-ю країною світу, яка ратифікувала цей договір.
Більшість країн ратифікували договір ще у 2017 році. Про це повідомляє DW.
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Глава ініціативи під назвою "Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї" Беатріс Фін заявила, що швидке набуття чинності даного документа – це "історичний крок" і "нова глава в історії ядерного роззброєння".
Що відомо про Договір про заборону ядерної зброї
Це міжнародна угода, яка забороняє:
- розробку,
- випробування,
- зберігання,
- придбання,
- транспортування,
- використання озброєнь такого типу.
Договір про заборону ядерної зброї ухвалили ще у липні 2017 року. Ініціативу підтримали 122 країни світу, однак Нідерланди проголосували проти, а Сінгапур утримався. Осторонь залишилися і 9 країн "Ядерного клубу": США, Росія, КНР, Велика Британія, Франція, Індія, Пакистан, КНДР, Ізраїль. Україна також не ратифікувала цю угоду
Як пише DW, низка країн, зокрема ядерні держави й члени НАТО, бойкотують договір. Тож, договір має швидше символічний характер.