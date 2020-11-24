Кабінет Міністрів таки може встигнути затвердити проєкт Держбюджету-2021 до другого читання. Ймовірна дата затвердження – 25 листопада.

Щоправда, це знову можуть перенести. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграмі.

До речі Бюджет не встигнуть розглянути, це порушення закону, – Железняк

Чому бюджет досі не затвердили

За словами Железняка, фінальний документ не узгодили з Міжнародним валютним фондом. Нардеп стверджує, що дефіцит необхідно знизити з 6% до 5,3%, тобто зменшити витрати приблизно на 20 мільярдів гривень.

Також Железняк зауважив, що потрібно переглянути макропрогноз, аби він став більш реалістичним. Депутат розповів, що в МВФ також виступають проти підвищення "мінімалки" у час кризи.

Все це склеїти вкрай складно. Ліві доходи нам вже зрізали, а хотілки і обіцянки, дані під голоси першого читання, залишилися,

– наголосив Железняк.

За переконанням нардепа, очевидно, що цьогоріч МВФ не виділить Україні другий транш. Проте є шанс на приїзд місії і staff agreement. Железняк наголосив, що це критично необхідно для України.