Коли Кернес повернеться в Україну: назвали ймовірну дату
Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутись в Україну до 20 грудня. Наразі політик перебуває на лікуванні у Німеччині через коронавірус.
Кернес має намір взяти участь у першій сесії міської ради. Про це розповів перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов на брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".
До теми Кернес живий, вмирати не збирається, – речник мерії Харкова
До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію,
– наголосив Терехов.
Крім цього, заступник наголосив, що інших варіантів навіть не розглядають.
Коронавірус у Кернеса: що відомо
- Кернес захворів на COVID-19 на початку вересня.
- Оскільки стан політика був важкий, його доставили на лікування до берлінської клініки "Шаріте".
- Тривалий час про самопочуття Кернеса нічого не було відомо. У мережі навіть поширювали чутки, що мер Харкова помер.
- Однак 3 листопада очільник пресслужби Харківської міськради Юрій Сидоренко наголосив, що "Кернес – живий, помирати не збирається".
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