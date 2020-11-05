Мер Харкова Геннадій Кернес планує повернутись в Україну до 20 грудня. Наразі політик перебуває на лікуванні у Німеччині через коронавірус.

Кернес має намір взяти участь у першій сесії міської ради. Про це розповів перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов на брифінгу, повідомляє "РБК-Україна".

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До 20 грудня Геннадій Адольфович Кернес буде в Харкові. Він проведе сесію,

– наголосив Терехов.

Крім цього, заступник наголосив, що інших варіантів навіть не розглядають.

Зверніть увагу! Кернеса знову обрали мером Харкова. За нього проголосували понад 60% виборців. Цього разу політик втретє очолить місто.

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