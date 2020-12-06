Коли Кіпр відкриє кордони для українців: нові правила
Уряд Кіпру ухвалив оновлення плану щодо поступового відновлення польотів. Чинності нові правила набудуть з 1 березня 2021 року.
Туристам, що вакцинувалися проти коронавірусу, дозволять в'їзд в країну без обов'язкового проходження тесту на COVID-19. Про це мовиться в повідомленні пресслужби уряду Кіпру.
Читайте також Кіпр впускатиме вакцинованих туристів без тесту на коронавірус
Оновлені категорії
Водночас влада країни змінила назви категорій, яким дозволяють в'їзд до країни. У зелену зону потрапили усі країни Євросоюзу. Туристи з ЄС можуть потрапити в аеропорти Лімасола та Пафоса без відповідних обмежень.
Окрім того, уряд Кіпру передбачив помаранчеву зону, куди потрапили країни Європейського економічного простору, зокрема Велику Британію та Швейцарію. Проте перед посадкою на літак до Кіпру – потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, який зробили упродовж 72 годин до прибуття.
У червону зону потрапили країни поза ЄС, зокрема Україна, Білорусь, Ліван, Йорданія, Росія, Ізраїль, ОАЄ, Саудівська Аравія та Єгипет. Громадяни відповідних країн повинні зробити 2 ПЛР-тести: один за 72 години до вильоту, а інший — після прибуття в аеропорту. Водночас самоізоляція не передбачена.
Також в уряді передбачили правила для сірої зони — до неї віднесли країни, які не потрапили в 3 інші категорії. З відповідних країн дозволять прилітати лише іноземцям із дозволом на проживання в Кіпрі, власне громадянам країни та власникам спеціальних дозволів. Передбачено 14 днів ізоляції після прильоту.
Карантинні обмеження в Кіпрі: коротко
- У Кіпрі до 1 березня 2021 року буде діяти чинна система, за якою країни розподілені на 3 категорії: A, B і С. Україну віднесли до категорії C – в'їзд дозволений лише окремим категоріям.
- Зробити ПЛР-тест потрібно за 72 години до прильоту необхідно. Водночас можливість зробити тест після прильоту є, однак тоді доведеться самоізолюватися до отримання результатів дослідження.
Поділитися новиною