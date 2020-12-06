Уряд Кіпру ухвалив оновлення плану щодо поступового відновлення польотів. Чинності нові правила набудуть з 1 березня 2021 року.

Туристам, що вакцинувалися проти коронавірусу, дозволять в'їзд в країну без обов'язкового проходження тесту на COVID-19. Про це мовиться в повідомленні пресслужби уряду Кіпру.

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Оновлені категорії

Водночас влада країни змінила назви категорій, яким дозволяють в'їзд до країни. У зелену зону потрапили усі країни Євросоюзу. Туристи з ЄС можуть потрапити в аеропорти Лімасола та Пафоса без відповідних обмежень.

Окрім того, уряд Кіпру передбачив помаранчеву зону, куди потрапили країни Європейського економічного простору, зокрема Велику Британію та Швейцарію. Проте перед посадкою на літак до Кіпру – потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, який зробили упродовж 72 годин до прибуття.

У червону зону потрапили країни поза ЄС, зокрема Україна, Білорусь, Ліван, Йорданія, Росія, Ізраїль, ОАЄ, Саудівська Аравія та Єгипет. Громадяни відповідних країн повинні зробити 2 ПЛР-тести: один за 72 години до вильоту, а інший — після прибуття в аеропорту. Водночас самоізоляція не передбачена.

Також в уряді передбачили правила для сірої зони — до неї віднесли країни, які не потрапили в 3 інші категорії. З відповідних країн дозволять прилітати лише іноземцям із дозволом на проживання в Кіпрі, власне громадянам країни та власникам спеціальних дозволів. Передбачено 14 днів ізоляції після прильоту.

Зверніть увагу! Пресслужба посольства України в Кіпрі зазначила, що авіакомпанія Cyprus Airways оголосила про здійснення 4 спецрейсів Ларнака-Київ-Ларнака 28 листопада, 12 та 26 грудня 2020 року та 9 січня 2021 року. Проте це передбачено лише для окремих категорій громадян.

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