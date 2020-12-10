Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що коронавірус, ймовірно, стане сезонною хворобою. Кількість нових заражень може зменшитися вже весною 2021 року.

Що сказав Ляшко

Спаду пандемії коронавірусу сприятиме також вакцинація населення. Про це Ляшко заявив у інтерв'ю ТСН.

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Я вважаю, що вже від травня 2021 року у нас буде такий адаптивний карантин, який дозволить дихати легше. Цьому сприятиме і сезонність вірусу, я думаю, ми будемо бачити чітку сезонність. У весняно – літній період коронавірус зменшить свою активність,

– зауважив лікар.

За його словами, до весни в Україні почнеться процес вакцинації, а в людей поступово формуватиметься імунітет до COVID-19.

"З'явиться вакцина і з кожним днем, з кожним місяцем усе більше людей буде щеплюватися проти коронавірусу і формувати імунітет, який поступово стане колективним. І ми забудемо про цю жахливу хворобу", – підсумував Ляшко.

Зверніть увагу! За добу 9 грудня коронавірусом в Україні заразилася 13 731 людина. Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві. Станом на 10 грудня 2020 року COVID-19 підхопили 856 714 людей. З них 462 021 – вже одужали, а 14 470 хворих померли.



Чи готові українці вакцинуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу