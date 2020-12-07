Дмитро Кулеба вніс кандидатуру ексміністерки фінансів Оксани Маркарової на посаду посла України в США. Її призначення може відбутися невдовзі після інавгурації Джо Байдена.

Наразі США розглядають запит України щодо затвердження Маркарової на посаді посла України. Про це міністр закордонних справ Кулеба розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Раніше Кулеба підтвердив, що вніс кандидатуру Маркарової на посаду посла України в США

Зараз все в руках США. Вони розглядають наш запит на її агреман. Поки ми його не отримали, говорити про якісь часові рамки немає сенсу,

– пояснив Кулеба.

Водночас, за його словами, вірчі грамоти Маркарова має вручати вже новому президенту США.

Кулеба про Маркарову

Очільник МЗС спростував думку про те, що Маркарова, як колишня міністерка фінансів, на посаді посла зводитиме українсько-американські стосунки лише до виділення грошей.

"Ми всіх послів засилаємо, щоб вони шукали гроші – не просили, а шукали. Що таке пошук грошей? Це і залучення інвестицій, і збільшення обсягів торгівлі, відкриття нових ринків для українських компаній тощо", – пояснив Кулеба.

За його словами, нова пані посол буде ефективним представником України в США: "І на політичному треку, і на військово-технічному треку, і в питаннях торгівлі та інвестицій".

Зверніть увагу! Оксана Маркарова працювала у мінфіні з 2015 року. 22 листопада 2018 року вона очолила відомство. На початку 2020 року пішла у відставку разом з урядом Гончарука.

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Пріоритети для послів України

Кулеба підкреслив, що для всіх послів України ставить однакові пріоритети в роботі:

підвищення обороноздатності України, інтеграція в НАТО, протидія російській агресії, повернення тимчасово окупованих територій на Сході, наближення дня деокупації Криму;

залучення грошей в країну;

консульський захист українців за кордоном;

вплив на уявлення про Україну за кордоном засобами публічної та культурної дипломатії, формування мереж прихильників і друзів.

За словами міністра, він буде незадоволений послом, який не приділятиме увагу цим аспектам.