Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня.

Заява Степанова щодо ефективності карантину вихідного дня

Як пояснив очільник МОЗ, саме 1 грудня можна буде зрозуміти, чи спрацювали карантинні обмеження на вихідні в тому вигляді, в якому вони є. Про це Степанов заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За розрахунками, ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні,

– зазначив він.

Степанов додав, що порівняно з вихідними днями 14 – 15 листопада у минулі суботу та неділю (21 – 22 листопада) по країні краще дотримувалися карантинних обмежень.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу