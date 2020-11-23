Коли можна буде побачити ефект від карантину вихідного дня: заява Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня.
Заява Степанова щодо ефективності карантину вихідного дня
Як пояснив очільник МОЗ, саме 1 грудня можна буде зрозуміти, чи спрацювали карантинні обмеження на вихідні в тому вигляді, в якому вони є. Про це Степанов заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За розрахунками, ми хочемо побачити ефект від карантину вихідного дня ближче до 1 грудня, вдалося стримати зростання захворюваності чи ні,
– зазначив він.
Степанов додав, що порівняно з вихідними днями 14 – 15 листопада у минулі суботу та неділю (21 – 22 листопада) по країні краще дотримувалися карантинних обмежень.
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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 – 15 листопада. Триватиме він 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.
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