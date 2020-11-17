Після приходу до влади Володимир Зеленський активно просував ідею проведення перепису населення у 2020 році. Втім, останнім часом про цю ідею практично забули. Та міністр Кабміну Олег Немчінов запевняє: перепис відбудеться.

Перепис населення відбудеться, але є дві важливі складові – фінансова й епідемічна. Про це розповів Олег Немчінов в інтерв'ю "РБК-Україна".

До слова Коли в Україні відбудеться перепис населення: в уряді зробили прогноз

Фінансова – це дуже коштовний проєкт. Підготовку треба починати мінімум за півтора року. Тобто якби ми хотіли у 2023 році провести, то у 2021 уже мали б почати підготовку,

– підкреслив міністр.

Щодо епідемічної складової Немчінов підкреслив, що лише для проведення самого перепису потрібно залучити 150 тисяч людей. Міністр цього не сказав, але, схоже, це неможливо буде зробити до завершення пандемії коронавірусу.

"Та перепис буде, він є в урядовій програмі, і на достатньо чільному місці", – підкреслив Олег Немчінов.