Зими нині вже геть не ті, що раніше – листя на деревах до середини грудня, первоцвіти вже в лютому, а на лижах можна бігати хіба що по багнюці. Не треба навіть теплі черевики купувати, а дехто заощаджує на зимовій гумі: снігу то нема, то нащо перевзувати машину.

Перші зимові шини з'явилися у 1934 році у Фінляндії і призначалися для вантажних автомобілів. Вони мали виразніший малюнок та металеві зубці і могли використовуватись протягом усього року, адже шляхи на півночі були мокрими та брудними не тільки взимку. Про це в новому випуску програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Згодом автівок ставало все більше і уряди цивілізованих країн почали системно опікуватись якістю доріг та безпекою руху, тож у 70-х роках фіни ввели технічні норми для шипованих шин, а у 1978 році першими в світі законодавчо закріпили обов'язкову сезонну зміну гуми.

Міф 1. Зимові шини потрібні лише у сніг

Сьогодні використання зимових шин обов'язкове у більшості країн, де бувають суворі зими. В Німеччині діє правило з жовтня до Великодня. При цьому штрафи за поїздку на літніх шинах стартують від 60 євро. А штраф за зимове ДТП на літній гумі складає 120 євро.

Дехто з водіїв бачить, що нема снігу, то яка різниця. Різниця шановні є. І в перший день снігу на тому ж Шулявському шляхопроводу в Києві розбились приблизно 5 автівок, бо там було тонкий шар льоду,

– пояснив засновник інтернет-порталу dtp.kiev.ua Влад

До того ж пересування на невідповідних шинах позбавляє водія права на страховку у будь-якій країні.



Перевзуватись на зимові шини – необхідно, навіть якщо снігу немає / Фото VisionPic.net, Pexels

Не перевзуваються хіба що у країнах з м'яким кліматом, наприклад, Іспанії та Греції. Але виробники пропонують сезонні версії гуми навіть для таких тропічних країн як Шрі-Ланка. В Україні закону щодо цього немає й досі і це лишається на розсуд водія. Відтак, питання зміни гуми породжує чимало ноу-хау, забобонів та міфів.

Міф 2. Достатньо зимової гуми на одній тяговій осі автомобіля

Експерти зазначають, така ініціатива підходить хіба що людям, яким набридло життя.

"Якщо я поставив зимові шини на передню ось, то якщо я різко загальмую, то спершу спрацюють передні гальма, а тоді приєднаються задні. В такому випадку зимова шина спрацює добре, а задня буде продовжувати їхати. А куди їхати? Лише вбік, ви розумієте, що це занос", – розповів начальник відділу перспективного проєктування ТОВ "РОСАВА-Тайерс" Євген Черток.

Міф 3. Ціна шин прямо пропорційна безпеці

Навіть гарна та дорога зимова гума не врятує від зносу, якщо водій перевищить швидкість.

"В будь-якому випадку від зносу не врятує шина. Треба вдумливо заходити в поворот. Розуміти, яке покриття – лід чи ні", – зазначила чемпіонка України з ралі Наталя Франчук.

Міф 4. Краще вживана шина відомого бренду, ніж дешева нова

"Якщо я їжджу на невеличкому легковику авто і мені бюджет дозволяє придбати шини відомої марки навіть вживані, і я бачу, що вони в непоганому стані, я придбаю хороші шини", – розповів засновник електромобільного блогу Autogeek Євген Муджирі.

Експерти радять, якщо й купувати вживані шини, то обов'язково звертатись до спеціаліста, який її огляне. Однак варто зауважити, що вона довго не прослужить власнику авто.



Вживані шини варто обирати лише зі спеціалістом / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Міф 5. В Україні достатньо одного всесезонного комплекту на весь рік

Білоруські автомобілісти протестували різні комплекти шин на засніженому полігоні. Всі шини були новісінькими та належали до бюджетного цінового сегмента. На швидкості 80 кілометрів на годину авто на зимовій гумі зупинилось через 53 метри гальмівного шляху. А от на всесезонці знадобилося майже 56 метрів.

А от на 40 кілометрах на годину по сніговій каші всесезонні шини виявилися навіть ефективнішими, ніж класична зима – їм знадобилося на 30 сантиметрів менше гальмівного шляху із результатом 14,3 метра.

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"Всесезонка – це реальна тема, але якщо казати не про наш клімат. Хоча останнім часом клімат змінюється. Зими тепліші. Але однаково такі зими, які ми зараз маємо, не дозволяють вірити, що всесезонка буде ефективна на наших дорогах", – зазначив Влад Антонов.

Міф 6. У сувору зиму без шипів не обійтися

В тому ж білоруському експерименті шиповані шини на снігу гальмували гірше, ніж звичайні зимові та навіть всесезонні. При 80 кілометрах на годину їм знадобилося майже 68 метрів, на 15 метрів більше ніж липучці. А на швидкості 40 кілометрів на годину – 16,6 метра, тобто на 2 метри довше конкурентів.

Ошиповка шин потрібна там, де в більшій частині зими є лід. Якщо нема шару снігу, то шипи докопаються до асфальту і щеплення погано працюватиме,

– сказав Євген Черток.

Більшість автомобілістів звертають увагу лише на такі позначки, наприклад 200/50/R16 90 H.

Тут 200 – це ширина профілю шини в міліметрах, а 50 – це проценти. Тобто висота профілю становить 50% від ширини, це 100 міліметрів.

Число 90 – позначає навантаження на шину. У конкретному випадку – це 600 кілограмів.

А H – це максимальна швидкість. За алфавітом. Шина з позначкою B розрахована на 60 кілометрів за годину, наприклад, з W – на 240.

M+S – шини для болота і снігу. А буквами AS – позначають всесезонки. Латинська Е в колі або букви DOT – це про наявність у шин сертифікатів – європейського або США.

Міф 8. Не можна їздити на зимовій гумі влітку

"Зимові шини швидко зношуються в дуже теплу погоду. Якщо вона перегрівається вона стає крихкою", – пояснив засновник електромобільного блогу Autogeek.

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Експерти зазначають, що влітку зимову гуму можна зносити фактично за місяць.

Міф 9. Зберігати шини можна стосом на балконі

Якщо шини зберігати правильно, то вони можуть прослужити досить довго. Насамперед вони мають бути захищені від сонця та вологого середовища, не варто їх залишати біля обігрівачів чи вентиляторів.

"Треба, щоб коло максимально природно стояло. Якщо нема підтримки, до прикладу, диску, то для кола природна ситуація, коли він стоїть. Якщо з диском, то не така різниця, бо коло під тиском", – наголосив начальник відділу перспективного проєктування ТОВ "РОСАВА-Тайерс".

Міф 10. Водій на літній гумі взимку – самогубець

"Наразі це просто самогубець. Надалі сподіваюсь, що це буде правопорушник і ми матимемо закон, який буде зобов'язати водіїв перевзуватися на зимову шину", – сказав засновник електромобільного блогу Autogeek Євген Муджирі.