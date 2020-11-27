Німецький Бундестаг 26 листопада 2020 року ухвалив рішення про заборону використання пластикових пакетів. З 2022 року супермаркети не пропонуватимуть покупцям таких кульків. Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання та тонкі пластикові пакети, які використовують у відділах для продажу овочів і фруктів.

Відповідний законопроєкт уряд Німеччини підготував ще у листопаді 2019 року. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

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Які саме пакети потрапили під заборону

Заборонені будуть пакети з товщиною стінок від 15 до 50 мікрометрів.

Зазначається, що перехідний період в країні триватиме 12 місяців замість 6, як передбачалося раніше. Його збільшили за наполяганням роздрібної торгівлі.

Яка альтернатива пластиковим пакетам

Міністерка охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини Свенья Шульце заявила, що хорошими альтернативами пластиковим пакетам можуть стати:

кошики для покупок;

матерчаті сумки, які можна прати;

судки багаторазового використання для купівлі свіжих м'ясних та молочних виробів.

Пластиковий пакет є втіленням нераціонального використання ресурсів,

– додала вона.

Як у країні відреагували на нововведення