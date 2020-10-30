У "Слузі Народу" 2 листопада проведуть засідання фракції. На ньому нардепи можуть обговорити законопроєкт президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного Суду.

Що кажуть у "Слузі народу"

На засіданні обговорюватимуть різні питання, зокрема, законопроєкт про Конституційний Суд. Про це розповів нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, повідомляє "РБК-Україна".

До теми Звільнити всіх суддів КСУ і набрати нових: Зеленський подав у Раду проєкт закону

У нас засідання, як раз буде в понеділок (2 листопада – 24 канал) по законопроєкту,

– зазначив Качура.

На засіданні визначать, чи підтримує законопроєкт саме партія "Слуга народу".

Заступниця голови комітету з питань правової політики та постійна представниця Ради у Конституційному суді Ольга Совгиря у коментарі Укрінформу підтвердила, що комітет розглядатиме законопроєкт наступного тижня. Однак, за її словами, точну дату поки обговорюють. Крім того, Совгиря відзначила, що наразі невідомо, коли Рада розгляне проєкт, адже спочатку його має порекомендувати комітет.

До слова, відповідно до календарного плану сесії, протягом 3 – 6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.

Який законопроєкт обговорюватимуть

Раніше КСУ визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях. Після цього Зеленський скликав РНБО та подав до Ради законопроєкт про звільнення суддів КСУ.

Президент пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та таким, яке не буде мати правових наслідків. Зеленський переконаний, що його ухвалили в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, законопроєкт передбачає звільнення суддів КСУ.

Детальніше про рішення Конституційного Суду Узаконити хабарі та "вбити" вибори: експерти розбирають наслідки ухвали КСУ