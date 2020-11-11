Представник президента в КСУ Федір Веніславський повідомив, що текст скандального рішення суду про е-декларування був в Офісі Президента України вже 27 жовтня. Це було саме в день схвалення рішення, але ще до його оприлюднення.

Оскільки рішення вже було проголосоване й жодних змін до нього вже не можна було вносити, то судді вже не перебували під своїм обов'язком не розголошувати його зміст. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів представник президента в КСУ Федір Веніславський.

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За його словами, вже тоді в Офісі Президента "володіли ситуацією", а відтак і розуміли, що мовиться про "абсолютно необґрунтовану" позицію Конституційного Суду.

Представник президента також розповів, що глава держави зібрав першу термінову нараду в цьому питанні вже 27 жовтня. До неї долучилися керівники структурних підрозділів Офісу Президента, голова ОПУ та його заступники.

Ще одна така нарада відбулася й 28 жовтня, перед засіданням РНБО. Вже на цій нараді обговорювалося питання, що КСУ своїм рішенням вийшов за межі конституційних повноважень і порушив власний регламент.