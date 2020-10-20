Попри глибоку осінь на календарі, в Україну несподівано прямує потепління. Протягом 20 – 23 жовтня температура повітря підніметься подекуди одразу на 5 градусів, а місцями доходитиме до 20 градусів тепла.

Починаючи з 20 жовтня, протягом наступних чотирьох днів в Україні постійно буде сонячно, а температура повітря незмінно підвищуватиметься. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

Цікаво Зима вже у горах: на Драгобраті намело 10 сантиметрів снігу – фото

Коротко про несподіване осіннє потепління:

20 жовтня – протягом дня тепло, з незначною хмарністю. На заході, сході й у центрі температура +9...+13 градусів, на півдні – +12...+16 градусів.

– протягом дня тепло, з незначною хмарністю. На заході, сході й у центрі температура +9...+13 градусів, на півдні – +12...+16 градусів. 21 жовтня – так само тепло протягом дня при незначній хмарності. На заході, сході й у центрі температура +9...+13 градусів, на півдні – +13...+18 градусів.

– так само тепло протягом дня при незначній хмарності. На заході, сході й у центрі температура +9...+13 градусів, на півдні – +13...+18 градусів. 22 жовтня – досі незначна хмарність, але вже відчутно тепліше. На заході й у центрі температура +13...+19 градусів, на сході +13...+16 градусів, а на півдні – +17...+19 градусів.

– досі незначна хмарність, але вже відчутно тепліше. На заході й у центрі температура +13...+19 градусів, на сході +13...+16 градусів, а на півдні – +17...+19 градусів. 23 жовтня – хмарність майже повністю спаде, буде сонячно. На заході потепліє до +15...+19 градусів, у центрі й на сході до +16...+19 градусів, а на півдні – +18...+20 градусів.

На жаль, вже з суботи, 24 жовтня, в Україну почне повертатися осіння погода. Так, захід і північ накриють дощі, а температура опуститься до +13...+15 градусів. На сході, півдні й у центрі ще на день збережеться така ж ситуація, як і 23 жовтня.



Прогноз погоди на п'ятницю, 23 жовтня, від Укргідрометцентру