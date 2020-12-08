Верховна Рада, ймовірно, прийматиме держбюджет на 2021 рік 15 грудня. Крім того, у цей день заплановали розгляд ще низки важливих законопроєктів.

Так, протягом дня мають розглянути 3 законодавчі ініціативи. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк у свому телеграм-каналі. До речі Верховна Рада уникне бюджетної ночі: що прогнозує Гетманцев Буде яскравий день. З ударною явкою,

– написав Железняк. Які законопроєкти розглядатимуть Держбюджет на 2021 рік; Продовження на рік спецзакону про Донбас; Про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції. Що відомо про проєкт Держбюджету-2021 Уряд 26 листопада затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.

У документ внесли певні зміни. Наприклад, дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП.

Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.

Допрацьований проєкт надіслали у Раду 27 листопада. Детальніше про основні цифри Держбюджету-2021 читайте за посиланням.