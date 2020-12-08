Коли Рада прийматиме бюджет: нардеп анонсував "яскравий" день у парламенті
Верховна Рада, ймовірно, прийматиме держбюджет на 2021 рік 15 грудня. Крім того, у цей день заплановали розгляд ще низки важливих законопроєктів.
Так, протягом дня мають розглянути 3 законодавчі ініціативи. Про це заявив нардеп Ярослав Железняк у свому телеграм-каналі.
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Буде яскравий день. З ударною явкою,
– написав Железняк.
Які законопроєкти розглядатимуть
- Держбюджет на 2021 рік;
- Продовження на рік спецзакону про Донбас;
- Про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.
Що відомо про проєкт Держбюджету-2021
- Уряд 26 листопада затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.
- У документ внесли певні зміни. Наприклад, дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП.
- Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.
- Допрацьований проєкт надіслали у Раду 27 листопада.
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