Перепис населення знову відклали, а його вартість – збільшили
Державна служба статистики запропонувала Кабінету Міністрів України провести перепис населення у 2023 році. Водночас Держстат пропонує виділити на сам перепис і підготовку до нього понад 7 мільярдів гривень.
Відповідне рішення Кабінет Міністрів України може схвалити вже на засіданні 9 грудня. Проєкт розпорядження подала Державна служба статистики.
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У проєкті є всього 2 пункти. Перший стосується самого проведення перепису населення. Це пропонують зробити у 2023 році, але остаточної дати поки немає. Другий пункт скасовує попереднє розпорядження щодо перепису.
До слова, зросте й вартість проведення – до 7,26 мільярда гривень. Спершу, коли перепис населення планували провести у 2020 році, на нього виділяли 3,43 мільярда гривень.
Для чого Україні перепис і чому його досі не провели
- За увесь час незалежності в Україні провели всього один перепис – у 2001 році. Водночас ООН радить проводити перепис кожні 10 років.
- В Україні ледь не останні 10 років планують провести новий перепис. Володимир Зеленський, ледь не щойно ставши президентом, почав говорити про необхідність нового перепису.
- Його мали б провести вже в грудні 2020 року, а за рік до того навіть почали активну підготовку. Втім, всі плани поламала пандемія коронавірусу.
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