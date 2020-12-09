Державна служба статистики запропонувала Кабінету Міністрів України провести перепис населення у 2023 році. Водночас Держстат пропонує виділити на сам перепис і підготовку до нього понад 7 мільярдів гривень.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів України може схвалити вже на засіданні 9 грудня. Проєкт розпорядження подала Державна служба статистики.

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У проєкті є всього 2 пункти. Перший стосується самого проведення перепису населення. Це пропонують зробити у 2023 році, але остаточної дати поки немає. Другий пункт скасовує попереднє розпорядження щодо перепису.

До слова, зросте й вартість проведення – до 7,26 мільярда гривень. Спершу, коли перепис населення планували провести у 2020 році, на нього виділяли 3,43 мільярда гривень.

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