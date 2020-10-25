Коли Рада почне розглядати бюджет-2021: відповідь Разумкова
Верховна Рада розпочне розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік вже на найближчому пленарному тижні – на початку листопада.
Про це розповів голова парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу після голосування, передає 24 канал.
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За його словами, другого (листопада – 24 канал) у нас буде погоджувальна рада, а з третього у нас пленарний тиждень.
"Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то, я думаю, в перші дні ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021 рік", - наголосив Разумков.
Окрім того, голова Верховної Ради не виключає, що на роботу парламенту може вплинути складна епідеміологічна ситуація в Україні. Але Разумков підкреслив, що поки у Раді не планують змінювати режим роботи.
Зазначимо, що Дмитро Разумков одним із перших проголосував на місцевих виборах 2020 року. Однак, він не взяв участі в ініційованому президентом опитуванні. А все через те, що на дільниці не було інтерв'юерів, а чекати на них голова парламенту не мав часу. Також Разумков заявив, що не сумнівається у тому, що другий тур виборів обов'язково відбудеться.
Пріоритети проєкту Держбюджету-2021
- підвищення мінімальної заробітної плати;
- якісна освіта;
- доступна медицина;
- протидія пандемії й COVID-19;
- вакцинація;
- турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);
- надійна оборона і безпека;
- велике будівництво (дороги);
- зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);
- розвиток культури;
- підтримка спорту високих досягнень;
- масштабна цифровізація економіки;
- заможні регіони.
Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу