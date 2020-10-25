Верховна Рада розпочне розглядати законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік вже на найближчому пленарному тижні – на початку листопада.

Про це розповів голова парламенту Дмитро Разумков під час брифінгу після голосування, передає 24 канал.

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За його словами, другого (листопада – 24 канал) у нас буде погоджувальна рада, а з третього у нас пленарний тиждень.

"Якщо не трапиться чогось екстраординарного, то, я думаю, в перші дні ми повинні перейти до розгляду бюджету на 2021 рік", - наголосив Разумков.

Окрім того, голова Верховної Ради не виключає, що на роботу парламенту може вплинути складна епідеміологічна ситуація в Україні. Але Разумков підкреслив, що поки у Раді не планують змінювати режим роботи.

Зазначимо, що Дмитро Разумков одним із перших проголосував на місцевих виборах 2020 року. Однак, він не взяв участі в ініційованому президентом опитуванні. А все через те, що на дільниці не було інтерв'юерів, а чекати на них голова парламенту не мав часу. Також Разумков заявив, що не сумнівається у тому, що другий тур виборів обов'язково відбудеться.

Пріоритети проєкту Держбюджету-2021

підвищення мінімальної заробітної плати;

якісна освіта;

доступна медицина;

протидія пандемії й COVID-19;

вакцинація;

турбота про старість (допомога пенсіонерам 75+);

надійна оборона і безпека;

велике будівництво (дороги);

зручна транспортна інфраструктура (нові пасажирські вагони);

розвиток культури;

підтримка спорту високих досягнень;

масштабна цифровізація економіки;

заможні регіони.



Основні показники проєкту Держбюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу