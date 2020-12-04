Коли Рада призначить суддів КСУ: відповідь Разумкова
Дмитро Разумков сумнівається, що Верховна Рада на наступному пленарному тижні, з 15 по 18 грудня, призначить суддів КСУ. Зауважимо, парламент за своєю квотою повинен призначити двох працівників Конституційного Суду.
У Раді наразі є дві позиції щодо призначення судів КСУ. Про це Разумков розповів в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Одна з позицій – конкурс був перезапущений, сьогодні він проходить. Інша – на прохання і фракцій, і профільного комітету – відкладений. Ми не розглядали на цьому тижні питання про призначення ще одного судді КСУ. Поки я не впевнений, що і на наступному тижні, щоб не створювати додаткову напругу в цьому процесі,
– заявив Разумков.
За його словами, "завданням-максимум" є підготовка законопроєкту про регламент діяльності Конституційного Суду: "Це правильна позиція, яка дала б можливість ефективно всім працювати".
Скандал довкола КСУ: головне
- На закритому засіданні Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиві дані у деклараціях.
- Через таке рішення в Україні виникла конституційна криза. Адже суд фактично дозволив чиновникам брехати про свої статки.
- Президент Володимир Зеленський запропонував "перезавантажити" склад КСУ.
- 4 грудня Верховна Рада відновила відповідальність чиновників за брехню в деклараціях.
Скандальне рішення Конституційного Суду / Інфографіка 24 каналу
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