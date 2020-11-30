Верховна Рада планує розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік наступного тижня – або на черговому, або позачерговому засіданні. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що головний фінансовий документ країн вдасться прийняти без проблем.

Що про розгляд законопроєкту про Держбюджет-2021 каже Арахамія

Після наради голів фракцій з керівництвом Верховної Ради очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про перспективи розгляду парламентом Держбюджету-2021, повідомляє Укрінформ.

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Бюджет вирішили розглядати наступного тижня. Я думаю, що його приймуть у другому читанні без істотних проблем,

– зазначив Арахамія.

За його словами, ймовірно, буде позачергове засідання за ініціативою 150 народних депутатів.

Коментар Разумкова щодо дати прийняття Державного бюджету-2021

Інформацію про те, що цього тижня Держбюджет-2021 не розглядатимуть, підтвердив і спікер Ради Дмитро Разумков, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, парламентарям потрібен час, щоб ознайомитися з документом.

Ми його (проєкт закону про Держбюджет-2021 – 24 канал) будемо розглядати або наступного пленарного тижня, якщо бачитимемо таку можливість, або наступного непленарного тижня на позачерговому засіданні,

– заявив Разумков.

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. А 27 листопада документ надійшов у Верховну Раду.

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