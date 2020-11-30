Коли Рада розгляне Держбюджет-2021: що кажуть політики
Верховна Рада планує розглянути проєкт Державного бюджету на 2021 рік наступного тижня – або на черговому, або позачерговому засіданні. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що головний фінансовий документ країн вдасться прийняти без проблем.
Що про розгляд законопроєкту про Держбюджет-2021 каже Арахамія
Після наради голів фракцій з керівництвом Верховної Ради очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про перспективи розгляду парламентом Держбюджету-2021, повідомляє Укрінформ.
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Бюджет вирішили розглядати наступного тижня. Я думаю, що його приймуть у другому читанні без істотних проблем,
– зазначив Арахамія.
За його словами, ймовірно, буде позачергове засідання за ініціативою 150 народних депутатів.
Коментар Разумкова щодо дати прийняття Державного бюджету-2021
Інформацію про те, що цього тижня Держбюджет-2021 не розглядатимуть, підтвердив і спікер Ради Дмитро Разумков, пише Інтерфакс-Україна.
За його словами, парламентарям потрібен час, щоб ознайомитися з документом.
Ми його (проєкт закону про Держбюджет-2021 – 24 канал) будемо розглядати або наступного пленарного тижня, якщо бачитимемо таку можливість, або наступного непленарного тижня на позачерговому засіданні,
– заявив Разумков.
Нагадаємо, 26 листопада Кабмін погодив доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік. А 27 листопада документ надійшов у Верховну Раду.
Що відомо про Держбюджет-2021
- Дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП (з 270 мільярдів гривень у законопроєкті, поданому на перше читання, до 246,4 мільярда гривень).
- Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона гривень.
- Більше про показники, закладені у головний фінансовий документ, читайте за посиланням.
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