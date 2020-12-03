Верховна Рада може розглянути питання кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях вже у п'ятницю, 4 грудня. Члени профільного комітету нарешті досягли компромісу щодо законопроєкту.

Профільний комітет погодив компромісний варіант

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 3 грудня погодив компромісний варіант, який можуть винести в зал. Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук з фракції "Голос", інформує Інтерфакс-Україна.

До теми "Ціна" рішення КСУ: НАЗК за 10 місяців виявило незадеклароване майно на пів мільярда

Є всі підстави вважати, що досягли компромісу і нова стаття про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради,

– наголосив Осадчук.

Від покарання у вигляді ув'язнення відмовились

Зазначимо, що раніше в "Слузі народу" пояснили, чому відмовились від такого покарання, як ув'язнення, за неправдиву інформацію у деклараціях. Нардепка з президентської політсили Ольга Совгиря зазначила, що, на думку робочої групи, громадські роботи стануть більш ефективним методом впливу.

Скасування відповідальності за недостовірне декларування: головне

27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про покарання за декларування неправдивої інформації.

Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.

30 листопада народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "За майбутнє" та "Голосу" подали законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиве декларування інформації. Документ передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.

Скасування відповідальності за неправдиве декларування / Інфографіка 24 каналу