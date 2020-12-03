Відповідальність за брехню у деклараціях: коли Рада розгляне питання
Верховна Рада може розглянути питання кримінальної відповідальності за недостовірну інформацію в деклараціях вже у п'ятницю, 4 грудня. Члени профільного комітету нарешті досягли компромісу щодо законопроєкту.
Профільний комітет погодив компромісний варіант
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 3 грудня погодив компромісний варіант, який можуть винести в зал. Про це повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук з фракції "Голос", інформує Інтерфакс-Україна.
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Є всі підстави вважати, що досягли компромісу і нова стаття про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради,
– наголосив Осадчук.
Від покарання у вигляді ув'язнення відмовились
Зазначимо, що раніше в "Слузі народу" пояснили, чому відмовились від такого покарання, як ув'язнення, за неправдиву інформацію у деклараціях. Нардепка з президентської політсили Ольга Совгиря зазначила, що, на думку робочої групи, громадські роботи стануть більш ефективним методом впливу.
Скасування відповідальності за недостовірне декларування: головне
- 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю про покарання за декларування неправдивої інформації.
- Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. Водночас через рішення КСУ НАЗК закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.
- Після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 30 листопада народні депутати зі "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Батьківщини", "За майбутнє" та "Голосу" подали законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиве декларування інформації. Документ передбачає покарання у вигляді штрафу або громадських робіт.
Скасування відповідальності за неправдиве декларування / Інфографіка 24 каналу
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