Пакет законопроєктів Володимира Зеленського щодо підтримки бізнесу розглянуть у Верховній Раді, ймовірно, у п'ятницю, 4 грудня. Це може відбутися у форматі одноразового відхилення від процедур, передбачених регламентом.

Дату розгляду парламентарями пакету законопроєктів президента по підтримці бізнесу повідомив у телеграмі нардеп від "Голосу", перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

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За його словами, проєкти законів № 4429 – 4431 розглянуть у Верховній Раді у п'ятницю, 4 грудня. Найімовірніше, зроблять це за процедурою ad hoc. Це означає одноразове відхилення від процедур, передбачених регламентом. Тобто документи приймуть за основу і в цілому.

Щоб встигнути якомога раніше підписати та почати виплачувати гроші підприємцям,

– зазначив Железняк.

Раніше Зеленський заявив, що до Ради незабаром подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Зверніть увагу! Відповідні законопроєкти передбачають, що ФОПи та працівники, чия сфера діяльності через карантин потрапляє під закриття, отримають допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Загалом виплати можуть стосуватися приблизно 2 мільйонів українців. На це передбачено 15 мільярдів гривень з Фонду боротьби з COVID-19.