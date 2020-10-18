За закон про референдум Верховна Рада "однозначно проголосує". А статися може це вже до кінця 2020 року.

Закон про референдум нардепи можуть ухвалити вже незабаром

Таку заяву зробив нардеп від "Слуги народу" та заступник голови Комітету ВР з питань місцевого самоврядування та організації державної влади Олександр Качура. Про це пише "Радіо Свобода".

До речі Закон про референдум Рада може ухвалити майже відразу після опитування Зеленського

Політик нагадав, що Венеційська комісія висловила свої зауваження. Натомість парламентарі вносять необхідні зміни між першим і другим читанням, і на друге читання виносять це питання до зали.

І, я думаю, що з наступного року народ України вже буде мати прямий інструмент народовладдя через референдум,

– підкреслив Качура.

Над текстом документу ґрунтовно працювали

На думку Качури, Верховна Рада 9-го скликання дещо затягнула з ухваленням цього законопроєкту, Річ у тім, що на початку роботи "слуги народу" обіцяли, що за нього проголосовують одним із перших. Водночас депутат пояснює це тим, що над текстом документу увесь цей час намагалися ґрунтовно працювати.

"Це такий документ, якого за якістю, мабуть, ще не знав парламент. Не хочу нікого хвалити, але дійсно ми кожну статтю проходили, кожне слово, і це сотні годин витрачених робочою групою", – зазначив нардеп.

Він додав, що однією з норм вищезгаданого законопроєкту є те, що він зможе надати право українцям за результатами референдуму скасовувати закони.

"Тобто, якщо закон, наприклад, про ринок землі, не влаштовує український народ, то можна буде це питання винести на референдум і скасувати його. І для цього не потрібно буде будь-яких додаткових рішень парламенту та будь-яких посадових осіб". – каже Качура.

Зверніть увагу Стефанчук також висловив думку щодо дати ухвалення закону про референдум

За його словами, це дуже дискусійсне питання було: депутати кілька разів збиралися, сварилися, обговорювали, потім знову сварилися, потім шукали компромісний варіант.