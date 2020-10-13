Коли Рада ухвалить закон про Всеукраїнський референдум: пояснення Стефанчука
Закон про Всеукраїнський референдум Верховна Рада може ухвалити вже у листопаді. Відбудеться це у другому читанні. Тобто, за відповідний проєкт закону проголосують в цілому.
Ухвалення закону про Всеукраїнський референдум у листопаді
Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі одного з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.
Актуально Всеукраїнське опитування – це пробник референдуму, – Стефанчук
Стефанчук розповів, що 19 – 20 жовтня має пройти завершальне засідання профільного комітет. І після цього законопроєкт про референдум буде готовим, аби його можна було винести на розгляд Верховної ради.
Я думаю, що найбільш реалістично розглянуть це питання та ухвалять законопроєкт у цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці,
– зазначив перший віцеспікер.
Що цьому передувало
- 16 вересня Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування рекомендував ВР прийняти закон про референдум у другому читанні. Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт більшістю голосів.
- Стефанчук раніше повідомляв, що до другого читання законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.
- Крім того, за його словами, проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 мільярдів гривень. Саме такою є вартість одного процесу виборів, близьких за структурою до референдуму.
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Законопроєкт про референдум: основне
- Запропонований президентом законопроєкт передбачає: щоб організувати референдум за народною ініціативою, слід зібрати щонайменше 3 мільйони підписів жителів України. Водночас вони повинні представляти щонайменше 2/3 адміністративно-територіальних одиниць, передбачених Конституцією України.
- Законопроєкт допускає можливість електронних голосувань під час референдуму.
- Під час референдуму можуть виносити на розгляд питання про затвердження закону про внесення змін до розділів І, III, XIII Конституції України. Тобто мовиться про загальні засади, вибори, сам референдум, правосуддя та інше.
- Також можуть розглянути питання загальнодержавного значення, питання про зміну території України та питання про втрату чинності закону України або окремих його положень.
- Водночас референдум не допускається щодо законопроєктів з питань податків, бюджету та амністії.
- Питання для національного референдуму мають бути чіткими, без подійних тлумачень, а відповіді на них повинні бути "так" або "ні".
- Референдум не можна проводити у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.
- 18 червня Верховна Рада ухвалила у першому читанні ухвалила цей президентський законопроєкт. Документ підтримали 252 народні депутати.