Закон про Всеукраїнський референдум Верховна Рада може ухвалити вже у листопаді. Відбудеться це у другому читанні. Тобто, за відповідний проєкт закону проголосують в цілому.

Ухвалення закону про Всеукраїнський референдум у листопаді

Таку заяву зробив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук у ефірі одного з українських телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

Актуально Всеукраїнське опитування – це пробник референдуму, – Стефанчук

Стефанчук розповів, що 19 – 20 жовтня має пройти завершальне засідання профільного комітет. І після цього законопроєкт про референдум буде готовим, аби його можна було винести на розгляд Верховної ради.

Я думаю, що найбільш реалістично розглянуть це питання та ухвалять законопроєкт у цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці,

– зазначив перший віцеспікер.

Що цьому передувало

16 вересня Комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування рекомендував ВР прийняти закон про референдум у другому читанні. Члени комітету підтримали відповідний законопроєкт більшістю голосів.

Стефанчук раніше повідомляв, що до другого читання законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум надійшло понад тисячу поправок.

Крім того, за його словами, проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 мільярдів гривень. Саме такою є вартість одного процесу виборів, близьких за структурою до референдуму.

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