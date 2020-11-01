Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на порядку денному в парламенті стоїть багато питань, які мають першочерговий характер. Перше з них – бюджет. І його розглянуть упродовж наступного пленарного тижня (з 2 по 6 листопада). Однак, коли кошторис Рада ухвалить остаточно, Разумков сказати не зміг.

Коментар Разумкова щодо ухвалення бюджету на 2021 рік

Те, що це нардепи зроблять до кінця 2020 року, Разумков пообіцяти не може, оскільки "має лише один голос". З цієї ж причини він не покладає жодних сподівань, передає Укрінформ.

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"Але я вважаю, що відповідальна Верховна Рада повинна ухвалити бюджет своєчасно. Ми насправді могли б його розглянути і 20 жовтня, якби не пандемія коронавірусу, яка не дала змогу провести засідання комітету", – зауважив голова Верховної Ради.

Він додав, хоча у парламентарів і є можливість проводити засідання онлайн, однак слід бути реалістами – "розглядати бюджет в онлайнрежимі – трохи дивно".

Думаю, що найближчим часом комітет проведе своє засідання, схвалить ту таблицю, яку розглядатимуть на наступному тижні. А далі йдуть інші кроки бюджетного процесу,

– повідомив спікер Ради.

Водночас Разумков запевнив, те, що залежатиме від нього щодо своєчасного ухвалення бюджету, – він робитиме, максимально докладаючи зусиль.

"Сподіваюся, що й інші колеги займатимуть таку ж позицію", – підсумував очільник українського парламенту.

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Головне про Бюджет – 2021

Уряд погодив проєкт держбюджету на 2021 рік 14 вересня.

Раніше в Раді заявляли, що проєкт Держбюджету у першому читанні розглянуть 20 жовтня. Адже це крайній термін для його схвалення за основу.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 20 жовтня бюджет можуть не розглядати.

Докладніше про основні цифри бюджету читайте тут.