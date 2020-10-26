В уряді розраховують, що законопроєкт про перехідний період на Донбасі, який вміщатиме питання амністії, внесуть у Верховну Раду протягом першого кварталу 2021 року. Втім віцепрем'єр з реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що він чітко розрізнятиме колабораціоністів і тих, хто й сам став жертвою війни.

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі презентують не пізніше як у першому кварталі 2021 року. Це до 1 квітня 2021 року. Про це розповів Олексій Резніков в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Він висловив переконання, що більшість людей на нині окупованій частині Донбасу є заручниками ситуації, вони банально не могли виїхати від війни. Натомість злочинців і колабораціоністів – найменша частка.

Тому потрібно ухвалювати закон про перехідний період, куди включати цілий блок перехідного правосуддя й чітко визначитися, хто є злочинцем, хто є колабораціоністом, тому що він служить окупаційному режиму свідомо, а хто живе там і змушений там виживати. Це абсолютно різні категорії,

– заявив віцепрем'єр.

Тоді в нього запитали, як відрізняти свідомих і вимушених колабораціоністів. Урядовець на це навів приклад того, як правосуддя відрізняє, хто вкрав курку спеціально, а хто – випадково.

"Для цього й існує правосуддя, для того й мають надалі працювати закони. Є поняття умисного злочину, ненавмисного злочину тощо. Тому сьогодні не можна когось звинувачувати – повинні працювати правоохоронні органи, маючи законодавчу базу", – пояснив Олексій Резніков.



Карта Операції Об'єднаних сил й окупованої частини Донбасу / Інфографіка 24 каналу