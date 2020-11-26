Новий законопроєкт про брехню в деклараціях зареєструють вже цього тижня
Вже до кінця тижня у Верховну Раду України внесуть законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. У першому тижні його зможуть розглянути наступного пленарного тижня.
Про те, що вже до кінця тижня проєкт щодо відновлення статті про відповідальність за недостовірне декларування буде в парламенті, розповів нардеп і представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.
До слова У НАЗК наполягають на позбавленні волі за брехню у деклараціях
Крім того, політик прокоментував можливу відставку голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Веніславський заявив, що в того немає жодних етичних і моральних чинників, які б змусили його піти у відставку.
Втім, народний депутат натомість не виключає можливість відставки всього складу Конституційного суду. Мовляв, він є "сумнівно легітимним".
Викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. Цю позицію поділяють і західні партнери, і Венеційська комісія. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Та якщо дійде – будемо голосувати за відставку всього суду,
– запевнив Веніславський.
Детальніше про питання брехні в деклараціях:
- Внаслідок антикорупційної реформи, яка розпочалася в Україні у 2014 році, чиновників змусили подавати свої електронні декларації. У такий спосіб вони звітують про свою добросовісність.
- Разом з цим було передбачене й покарання за неподання декларації чи брехню в ній. Втім, у жовтні Конституційний суд своїм скандальним рішенням скасував це покарання.
Поділитися новиною