Вже до кінця тижня у Верховну Раду України внесуть законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. У першому тижні його зможуть розглянути наступного пленарного тижня.

Про те, що вже до кінця тижня проєкт щодо відновлення статті про відповідальність за недостовірне декларування буде в парламенті, розповів нардеп і представник президента в КСУ Федір Веніславський в ефірі одного з телеканалів. Про це повідомляє 24 канал.

До слова У НАЗК наполягають на позбавленні волі за брехню у деклараціях

Крім того, політик прокоментував можливу відставку голови Конституційного суду Олександра Тупицького. Веніславський заявив, що в того немає жодних етичних і моральних чинників, які б змусили його піти у відставку.

Втім, народний депутат натомість не виключає можливість відставки всього складу Конституційного суду. Мовляв, він є "сумнівно легітимним".

Викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. Цю позицію поділяють і західні партнери, і Венеційська комісія. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Та якщо дійде – будемо голосувати за відставку всього суду,

– запевнив Веніславський.

Детальніше про питання брехні в деклараціях: