Андрій Єрмак розповів, що переговорний процес щодо припинення війни і повернення тимчасово окупованих територій Донбасу триває на кількох майданчиках. Наступного тижня "План дій по Донбасу" розглядатиме ТКГ та "нормандська четвірка".

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"План дій по Донбасу" почнуть розглядати наступного тижня як у ТКГ, так і в межах спілкування радників "нормандської четвірки", заявив Єрмак, пише Офіс Президента.

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Глава ОП зазначив, що днями Україна представила свій план дій по Донбасу та спрямувала його пані Хайді Грау – спеціальній представниці чинного голови ОБСЄ в Україні.

Цей план дій передбачає всі необхідні умови для припинення війни на Донбасі. Тому я сподіваюся, що його почнуть розглядати вже наступного тижня,

– розповів Єрмак.

Очільник Офісу додав, що 10 листопада продовжиться робота ТКГ у форматі відео конференції. А на 13 листопада домовилися про проведення відеоконференції радників глав держав "нормандської четвірки".

"Я думаю, що ми (радники "нормандської четвірки" – 24 канал) також розглянемо пропозицію української сторони", – наголосив Єрмак.

За його словами, в обох форматах продовжать говорити про такі важливі речі, як повернення людей, яких незаконно утримують на непідконтрольній території. Голова Офісу Президента також зазначив, що українська сторона в режимі 24/7 працює над тим, щоб наблизити мир на Донбасі.

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